ارتقای کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی/طرح حی اجرا می شود

محمدرضا فروتنی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه برای ارتقای سطح کیفی خدمات اورژانسهای پیش بیمارستانی 3 هدف گذاری عمده انجام شده است، افزود:آموزشهای همگانی خود امدادی و دیگر امدادی تحت عنوان دوره حی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح 4 تا 6 ساعت آموزشهای اولیه امداد و فوریتهای پزشکی به آحاد جامعه بر اساس اولویت بندی ارائه می شود، اظهار داشت: از مهر ماه سال 90 تا پایان سال 91 بالغ بر 10 هزار نفر از این آموزشهای بهره مند و امسال نیز هدف گذاری برای آموزش 14 هزار نفر در صورت تامین اعتبار شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه این آموزشها برای از دست ندادن زمان طلایی 3 تا 5 دقیقه طلایی به مردم ارائه می شود، گفت: با توجه به اینکه اورژانس در بهترین وضعیت ممکن نیز نمی تواند طی 3 تا 5 دقیقه اول مصدومیت یا بیماری اورژانسی در بالین حادثه دیده حاضر شود، پس برگزاری این دوره های ضروری است.

وی حفاظت از سلامتی توسط خود افراد جامعه، تبلور بهتر کیفیت خدمات اورژانس با حفظ زمان طلایی، مدیریت زمان و مکان را از مزایایی اجرای طرح حی دانست و گفت: هر خانواده یک امدادگر باید قدم اول سیاست گذاری حوزه سلامت کشور بوده که نیازمند برنامه ریزی در این راستا هستیم.

فروتنی از برگزاری آموزش کارگاهی و عملیاتی تکنسینهای فوریتهای پزشکی توسط متخصصان طب اورژانس برای اولین بار در آذربایجان غربی خبر داد و اعلام کرد: میزان حضور در محلهای حوادث و بالای سر مصدومین افزایش یافته که در این راستا از سال گذشته تا کنون شاهد رشد 5.7 درصد میزان حضور اورژانس در حوادث بودیم.

وی با اشاره به افزایش میزان تردد خودرو و میزان مسافران و گردشگران ورودی به شهرهای آذربایجان غربی و کاهش میزان تصادفات، تلفات و مصدومان، ادامه داد: ولی این در حالی است که پوشش ماموریتها افزایش یافته و با تجهیز آمبولانسها به امکانات روز سطح کیفی خدمات در حال بهبود است.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی استان را یکی از 4 استان پر تلفات حوادث جاده ای کشور برشمرد و گفت: پر حادثه ترین محورهای استان از ابتدای سالجاری تاکنون ارومیه- سلماس، ارومیه- مهاباد، بالانج- اشنویه بوده که نباید محورهای پرحادثه جنوب استان را فراموش کرد.

فروتنی با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی و پیش بینی دور سوم سفرهای در اواخر شهریور ماه امسال، ادامه داد: نیروهای فوریتهای پزشکی در حال آماده باش بوده که امیدواریم با توجه به توصیه های ایمنی و بهداشتی شاهد کمترین حوادث احتمالی در مناطق شهری و جاده ای استان باشیم.