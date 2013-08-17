کلاهبرداری در قالب فروش جوجه های یکروزه در گمیشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران شهرستان گفت: فردی به نام الف . ح به بهانه خرید و پرورش جوجه های یکروزه ، از مردم پول می گرفت و در ازای اصل پول و سود آن به افراد چک می داد.

وی افزود : متاسفانه پس از گذشت چند ماه، نه تنها سود پول مردم به آنان پرداخت نشد بلکه مردم به اصل پول خود نیز نرسیدند.

وی با بیان این که پرونده این فرد در دادگاه عمومی جزایی گمیشان بررسی و حکم جلب وی صادر شده است افزود : این فرد به دلیل امیدواری های دروغینی که به مردم می داد به جرم کلاهبرداری به یکسال حبس محکوم شده است.

صمدی با اشاره به این که حکم این فرد در دادگاه تجدید نظر استان نیز تایید شده است گفت: هم اکنون نیابت قضایی نیز برای دستگیری وی در شهرهایی که احتمال حضور این فرد می رود از سوی قاضی پرونده صادر شده است.

صمدی با بیان این که شنیده ایم این فرد در گرگان نیز چند باری با این شیوه اقدام به دریافت پول کرده است به مردم هشدار داد : به افرادی که ادعا می کنند پس از کار با پول آنان اصل پول را به همراه سود آن بازمی گردانند، به سادگی اطمینان نکنند.

به گفته صمدی این فرد در دادگستری مازندران نیز پرونده دارد.

گمیشان در غرب گلستان واقع شده است.