  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

احمدیان اعلام کرد:

پرداخت سرمایه کار به 80 نفر از مددجویان بهزیستی اردبیل

پرداخت سرمایه کار به 80 نفر از مددجویان بهزیستی اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان اردبیل گفت: تا کنون به 80 نفر از مددجویان تحت پوشش سرمایه کار پرداخت شده است.

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پرداخت سرمایه با مطالعه توانمندی فرد و زمینه شغلی که در پی اجرای آن است انجام می شود.

وی با بیان اینکه کمک به توانمندسازی افراد تحت پوشش از سیاستهای بهزیستی است، اضافه کرد: کمک سرمایه ای برای آغاز شغل جدید و یا  توسعه شغل می تواند موجب توانمند سازی فرد و افراد تحت تکلف وی شود.

به گفته احمدیان سه هزار و 400 خانوار تحت پوشش بهزیستی استان است که به موارد مورد تائید کارشناسان سرمایه کار پرداخت شده است.

وی در خصوص بیمه افراد تحت تکلف اضافه کرد: در سال گذشته برای 302 نفر سهم بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی پرداخت شده است.

مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: 23 درصد سهم بیمه به حساب کارفرما واریز شده است.

وی افزود: علاوه بر این به منظور ارتقا شغلی و توانمندی حرفه ای 114 نفر برای شرکت در دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای معرفی شده اند.

کد مطلب 2116903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها