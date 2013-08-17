پرداخت سرمایه کار به 80 نفر از مددجویان بهزیستی اردبیل

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پرداخت سرمایه با مطالعه توانمندی فرد و زمینه شغلی که در پی اجرای آن است انجام می شود.

وی با بیان اینکه کمک به توانمندسازی افراد تحت پوشش از سیاستهای بهزیستی است، اضافه کرد: کمک سرمایه ای برای آغاز شغل جدید و یا توسعه شغل می تواند موجب توانمند سازی فرد و افراد تحت تکلف وی شود.

به گفته احمدیان سه هزار و 400 خانوار تحت پوشش بهزیستی استان است که به موارد مورد تائید کارشناسان سرمایه کار پرداخت شده است.

وی در خصوص بیمه افراد تحت تکلف اضافه کرد: در سال گذشته برای 302 نفر سهم بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی پرداخت شده است.

مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: 23 درصد سهم بیمه به حساب کارفرما واریز شده است.

وی افزود: علاوه بر این به منظور ارتقا شغلی و توانمندی حرفه ای 114 نفر برای شرکت در دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای معرفی شده اند.