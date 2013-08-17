جاسوسی سایبری و کره شمالی محور مهم مذاکرات وزیر دفاع چین در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام نظامی آمریکایی گفت پنتاگون روز دوشنبه میزبان "چانگ وان‌ کوان" وزیر دفاع چین خواهد بود و مقامات نظامی دو کشور درباره گسترش سطح همکاریهای نظامی و جاسوسی سایبری گفتگو می کنند.

چانگ وان‌ کوان روز جمعه پیش از سفر به کلرادو به هاوایی سفر کرد و هدف از این سفر تقویت همکاریهای نظامی میان چین و آمریکا عنوان شده است.

به گزارش فرانس پرس، پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات نظامی با چین حاصل شده است، اما با این وجود نگرانی های بسیاری درباره جاسوسی سایبری وجود دارد.

به نوشته این رسانه غربی، در همین حال چاک هیگل وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی در سنگاپور در ماه ژوئن از دولت و نیروهای مسلح چین به خطر جاسوسی سایبری انتقاد کرد.

یک مقام نظامی گفته است: چانگ وان‌ کوان و هگل در نشست روز دوشنبه در واشنگتن این فرصت را دارند تا درباره روابط واشنگتن و پکن و همچنین امنیت سایبری گفتگو کنند.همچنین احتمال می رود که برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی و تنشهای ارضی در دریای چین جنوبی میان چین کشورهای همسایه از جمله ژاپن در دستور کار این نشست قرار گیرد.