وزرای پیشنهادی تندرو نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی عصر جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین که درحسینیه آیت الله شالی برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به این که دشمن برای سال گذشته ما برنامه ریزی کرده بود و از نظر اقتصادی و سیاسی تحریم ها را تحمیل کردند و در انتخابات همه ابزارها و امکانات خود را به کار گرفتند تا مردم مشارکت نداشته باشند با تدابیر رهبری حماسه سیاسی شکل گرفت و دشمن ناامید شد.



حسینی بیان کرد: در حالی که دشمن مشارکت 35 درصدی را پیش بینی می کرد مردم با حضور 73 درصدی بار دیگر همگان را متعجب کردند و نشان دادند همچنان بهترین حامی نظام هستند.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی کاندیدای روحانیت بود و در موضوع احمدی نژاد در دولت نهم و دهم با ایشان تضاد فکری داشت اما چارچوب فکری رئیس جمهور اصولگرایی است ولی شرایطی باعث شد تا رای بیاورد.



وی گفت: با حمایت هایی که از سوی آقای هاشمی صورت گرفت انتخاب آقای روحانی تقویت شد و در انتخاب ترکیب دولت طبیعی بود که نظر حامیان وی گرفته شود و هر چند اعلام شد که هیچ نگاه حزبی در انتخاب افراد تاثیر نداشته اما مشورت گرفتند و هنگامی که کابینه معرفی شد توقع اعتدال داشتیم تا افراد تندرو و دخیل در فتنه معرفی نشوند.



حسینی بیان کرد: وقتی افراد به مجلس معرفی شدند دیدیم اعتدال رعایت نشده و برخی مانند وزیر آموزش عالی که در تحصن ها حضور داشت و از اساتیدی بود که علیه نظام نامه امضاء کرده بود تلاش کردیم از طریق برخی افراد مانند حداد عادل و لاریجانی رئیس جمهور مجاب شوند که این افراد را تغییر دهند و به صحن نیاید.





نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: پس از معرفی وزرا، رایزنی ها شروع شد و برخی به کمیسیون ها آمدند اما برخی از افراد مانند آقای نجفی متکبرانه برخورد کردند و هیچ صحبتی با نمایندگان نداشتند.



با پنج وزیر مخالف بودم



حسینی تصریح کرد: من با پنج وزیر مخالف بودم و برای صحبت کردن ثبت نام کردم اما چون سخنرانی مخالف و موافق بر اساس قرعه کشی انتخاب می شد قرعه به ما اصابت نکرد اما به نظر می رسید که حداقل پنج وزیر نتواند رای اعتماد مجلس را کسب کند اما با سخنرانی و دفاع رئیس جمهور دو وزیر از جمله زنگنه و نعمت زاده توانست به وزرات برسد.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مردم به دلیل شرایط اقتصادی به رئیس جمهور رای دادند تا مشکلات را حل کند و مجلس هم همراهی مناسبی کرد و همه تیم اقتصادی معرفی شده رای اعتماد گرفتند اما تیم آموزشی بدلیل تندروی و نقشی که در فتنه داشتند نتوانستند رای اعتماد بگیرند.



وی در خصوص عدم رای اعتماد نجفی افزود: ایشان نامه ای به مراجع نوشته بودند و می توانستند در خاموش شدن فتنه کمک کنند اما این کار را نکردند و مجلس هم متوجه شد این افراد معتدل نیستند و به آنها رای نداد.





وزیر ورزش تخصص لازم را نداشت



مرتضی حسینی یادآورشد: وزیر ورزش تخصص لازم را در این بخش نداشت و از نظر سیاسی هم مناسب نبود و تندروی هایی داشت و توقع جامعه هم این بود که برخی رای بیاورند و برخی نتواند اعتماد مجلس را به خود جلب کند اما افراد معتدل رای بالایی آوردند مانند طیب نیا، رحمانی فضلی و چیت چیان که توانمند و خوش فکر هستند و مجلس هم به این افراد اعتماد کرد.



وی گفت: آقای ظریف ارتباط خوبی با نمایندگان داشت و با رای بالا هم انتخاب شد و وزیر ارشاد هم هر چند قوی نیست اما فردی فرهنگی است و سابقه کار اجرایی داشت و مورد وثوق بود.



حسینی در خصوص دولت دهم نیز گفت: در دولت قبلی بیشترین سوال از رئیس جمهور توسط مجلس صورت گرفت اما برخی مشکلات وجود داشت که از کنترل دولت خارج بود اما از نقاط منفی حاشیه سازی زیاد و عزل و نصب های فراوان احمدی نژاد بود.

آماده همکاری با دولت هستیم



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص نگاه دولت به حل مشکلات مردم و همراهی با دولت اظهارداشت: آمادگی کامل داریم تا با رئیس جمهور منتخب و کابینه همکاری صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و هر جا در بخش اقتصادی قوانین جامع و کارساز نبود در صورت ارائه لایحه از سوی دولت به کمک منتخب مردم بیاییم.



وی گفت: شاید رئیس جمهور با این بودجه قادر به حل مشکلات نباشد و هر جا لازم بود می تواند متمم بیاورد و آماده همراهی و همکاری با دولت هستیم.



حسینی در خصوص ادبیات برخی نمایندگان در رای اعتماد به وزرا تصریح کرد: در مجلس کمیسیونی به نام نظارت وجود دارد که تذکر لازم را به نمایندگان در صورت عدم رعایت برخی موارد می دهد که در جلسات رای اعتماد به برخی ادبیات نمایندگان ایراد وارد بود که در رسانه های خرجی به آن دامن زده شد.





این نماینده در خصوص رد صلاحیت یکی از اعضاء علی البدل شورای اسلامی شهر قزوین هم یادآورشد: در انتخابات شوراها که نظارت با مجلس بود چون تشکیلات خاصی برای بررسی پرونده و سوابق افراد وجود نداشت شاید وقت کافی برای دقت در کار نبود اما با توصیه رئیس مجلس قرار بود سخت گیری نشود تا مشارکت بیشتری صورت گیرد و من هم با خودم عهد کرده بودم که به حجت شرعی عمل کنیم و اگر کسی تائید شد چون مدرک و سند قانونی نبود رد نکردیم.



وی گفت: با هیچکس اهل معامله نیستم و در این موضوع نیز فرمانداری قزوین لیستی هشت نفره را تائید نکرد که یک مورد خانمی بود که به عنوان علی البدل شورا انتخاب شده که ملاک عدم تائید عکس انتخاباتی نیست چون این مورد هیچ اشکال شرعی ندارد اما یک مورد دیگر برای رد ایشان (نینا سیاهکلی) به عنوان حجت شرعی مطرح است که قبلا هم به همان استناد رد شده بود که در صورت پیگیری به خود فرد ارائه می شود.



حسینی از همکاری و همراهی رسانه های گروهی استان در انعکاس فعالیت ها و نیز انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تقدیر کرد.