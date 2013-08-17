19 هزار نفر در شهرستان دهلران مشترک برق هستند

نصرالله محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد مشترک 15 هزار مسکونی ومابقی تجاری ،کشاورزی ،صنعتی وعمومی هستند.

وی گفت: خوشبختانه امسال دو میلیارد تومان اعتبار به اداره برق شهرستان دهلران اختصاص یافته است.

این مسئول افزود: از این میزان اعتبار تاکنون 500 میلیون تومان برای تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار در پنج روستای شهرستان و نصب ترانسفورماتور برای تقویت مناطق که ضعف ولتاژ داشته اند هزینه شده است.

وی تصریح کرد: مابقی اعتبار در سه اولویت نصب ترانسفورماتور، احداث و توسعه و اصلاح شبکه هزینه خواهد شد.

محمد بیگی بیان داشت: باتوجه به افزایش دما از ابتدای تیرماه تاکنون 110 کنتور برق در سطح شهرستان دچار حریق شده اند.

وی بیان داشت: بیشتر این کنتور ها که آسیب دیدند 15 آمپر هستند که به خاطر استفاده بیش از حد از وسایل خنک کننده باتوجه به پائین بودن آمپر باعث شده به شهروندان خسارت وارد شود.

رئیس شرکت توزیع برق شهرستان دهلران اظهار داشت: شهروندانی که دارای چندین سیستم خنک کننده هستند و آمپر کنتور آنها پایین است می توانند با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان به خرید و افزایش آمپر خود اقدام کنند.