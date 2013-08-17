به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی عملی چهارمین المپیاد دانشآموزی علوم وفناوری نانو، با حضور 30 برگزیده آزمون مرحله اول این المپیاد، راس ساعت 9 صبح امروز، شنبه 26 مردادماه سال جاری، با برگزاری مراسم افتتاحیه در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران آغاز بکار کرد. دانشآموزان حاضر در این دوره کسانی هستند که در چهارمین المپیاد نانو موفق به کسب امتیاز بالای 40 درصد شدهاند.
اردوی مرحله دوم المپیاد طی مدت 10 روز از 26 مرداد تا چهارم شهریور ماه برگزار خواهد شد و در پایان آن دانشآموزان در آزمون مرحله دوم شرکت خواهند کرد. در طی مدت اردو افراد در دو بخش آزمایشگاه و کارگاه آموزشی، برای شرکت در آزمون مرحله دوم آماده میشوند.
کلاسهای آزمایشگاهی اردوی المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو در روزهای 26 تا 31 مرداد ماه در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار میشود. در این بخش، شرکت کنندگان در قالب 3 گروه نانو الکترونیک، نانومواد و نانوزیست فناوری دستهبندی شده و به صورت عملی آموزش داده خواهند شد. همچنین در کنار این کلاسها چند کارگاه آموزشی با موضوعاتی چون مقاله نویسی، روشهای آنالیز و مشخصه یابی، شبیهسازی و نانومحاسباتی برگزار میشود. در روز شنبه نیز برنامه بازدید دانشآموزان از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار میشود و در نهایت در روز دوشنبه 4 شهریور ماه آزمون عملی چهارمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو برگزار خواهد شد.
آزمون مرحله اول چهارمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو، با حضور بیش از 11000 داوطلب از مقطع دبیرستان، در تاریخ 30 فروردین ماه سال جاری به صورت همزمان در 92 شهر کشور برگزار شد. برگزیدگان این مرحله پس از اتمام اردوی عملی، در آزمون مرحله دوم المپیاد شرکت خواهند کرد و برگزیدگان نهایی المپیاد در مراسم اختتامیهای که در روز 5 شهریورماه برگزار میشود معرفی خواهند شد.
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