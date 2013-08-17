به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی عملی چهارمین المپیاد دانش‌آموزی علوم وفناوری نانو، با حضور 30 برگزیده آزمون مرحله اول این المپیاد، راس ساعت 9 صبح امروز، شنبه 26 مردادماه سال جاری، ‏با برگزاری مراسم افتتاحیه در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آغاز بکار کرد. دانش‌آموزان حاضر در این دوره کسانی هستند که در چهارمین المپیاد نانو ‏موفق به کسب امتیاز بالای 40 درصد شده‌اند.‏

اردوی مرحله دوم المپیاد طی مدت 10 روز از 26 مرداد تا چهارم شهریور ماه برگزار خواهد شد و در پایان آن دانش‌آموزان در آزمون مرحله دوم شرکت ‏خواهند کرد. در طی مدت اردو افراد در دو بخش آزمایشگاه و کارگاه آموزشی، برای شرکت در آزمون مرحله دوم آماده می‌شوند‎.‎

کلاس‌های آزمایشگاهی اردوی المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو در روزهای 26 تا 31 مرداد ماه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود. در ‏این بخش،‌ شرکت کنندگان در قالب 3 گروه نانو الکترونیک، نانومواد و نانوزیست فناوری دسته‌بندی شده و به صورت عملی آموزش داده خواهند شد. همچنین در کنار این کلاس‌ها ‏چند کارگاه‌ آموزشی با موضوعاتی چون مقاله نویسی، روش‌های آنالیز و مشخصه ‌یابی، شبیه‌سازی و نانومحاسباتی برگزار می‌شود. در روز شنبه نیز برنامه بازدید دانش‌آموزان از مرکز تحقیقات ‏فرآوری مواد معدنی ایران برگزار می‌شود و در نهایت در روز دوشنبه 4 شهریور ماه آزمون عملی چهارمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو برگزار خواهد شد‎.‎

آزمون مرحله اول چهارمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، با حضور بیش از 11000 داوطلب از مقطع دبیرستان، در تاریخ 30 فروردین ماه سال ‏جاری به صورت همزمان در 92 شهر کشور برگزار شد. برگزیدگان این مرحله پس از اتمام اردوی عملی،‌ در آزمون مرحله دوم المپیاد شرکت خواهند کرد و برگزیدگان ‏نهایی المپیاد در مراسم اختتامیه‌ای که در روز 5 شهریورماه برگزار می‌شود معرفی خواهند شد.‏