ثبت نام 19 هزار نفر در مهندسي فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي 

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي از 22 تا 29 مردادماه تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت نام متقاضیان این دوره، تاکنون 19 هزار و 483 نفر برای پذيرش در دوره مذكور از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام کرده اند.

در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي مهرماه سال 1392 به دو شیوه متمرکز و نیمه متمرکز دانشجو پذیرفته می شود.

گزينش دانشجو در هريك از كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه كاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي- كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد.

الف) روش متمركز: در كدرشته‌محل‌هايي كه پذيرش در آن‌ها به روش متمركز صورت مي‌پذيرد با توجه به امتياز كل داوطلبان، اولويت‌هاي انتخابي آن‌ها و ظرفيت‌هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي استخراج و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام مي‌ شود.

ب) روش نيمه‌متمركز: در كدرشته‌محل‌هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه‌متمركز براساس امتياز كل و از بين معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت پس از انجام مصاحبه يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي آنان انجام مي‌گيرد.