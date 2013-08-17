  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

ثبت نام 19 هزار نفر در مهندسي فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي 

ثبت نام 19 هزار نفر در مهندسي فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي 

مهلت ثبت نام متقاضيان شركت در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي سه شنبه 29 مرداد پایان می یابد و تاکنون 19 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي از 22 تا 29 مردادماه تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت نام متقاضیان این دوره، تاکنون 19 هزار و 483 نفر برای پذيرش در دوره مذكور از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام کرده اند.

در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي مهرماه سال 1392 به دو شیوه متمرکز و نیمه متمرکز دانشجو پذیرفته می شود.

گزينش دانشجو در هريك از كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه كاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي- كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد.

الف) روش متمركز: در كدرشته‌محل‌هايي كه پذيرش در آن‌ها به روش متمركز صورت مي‌پذيرد با توجه به امتياز كل داوطلبان، اولويت‌هاي انتخابي آن‌ها و ظرفيت‌هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي استخراج و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام مي‌ شود.

ب) روش نيمه‌متمركز: در كدرشته‌محل‌هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه‌متمركز براساس امتياز كل و از بين معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت پس از انجام مصاحبه يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي آنان انجام مي‌گيرد. 

کد مطلب 2116950

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