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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان:

ذوب‌آهن مقابل حریفان خود محکوم به برد است/ بازوبند کاپیتانی مهم نیست  

ذوب‌آهن مقابل حریفان خود محکوم به برد است/ بازوبند کاپیتانی مهم نیست  

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب‌آهن در حال حاضر نتایج چندان خوبی کسب نکرده و در بازی‌های آینده خود محکوم به برد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری بعد از تساوی بدون گل ذوب‌آهن مقابل سایپای کرج در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: باید بگویم که ما در بازی‌های خود عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذاریم اما به دلیل بدشانسی نمی‌توانیم از موقعیت‌های خود استفاده کرده و امتیاز از دست می‌دهیم.

وی ادامه داد: هیچ یک از بازی‌ها برای ما آسان نیست و ما باید از همین ابتدای فصل به فکر کسب امتیازات لازم باشیم و نباید بیش از این امتیاز از دست دهیم بنابراین حتی با وجود سختی شرایط، باید امتیاز بگیریم.

مدافع ذوب‌آهن با بیان اینکه تیم‌ها در میانه‌های فصل امتیاز از دست می‌دهند، تصریح کرد: باید بگویم اکنون زمان جمع کردن امتیازات است و باید برای بازگرداندن ذوب‌آهن به جایگاه اصلی خود تلاش کنیم چون در بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم و حتما باید با امتیاز به اصفهان بازگردیم.

وی تصریح کرد: ‌ذوب‌آهن فصل گذشته در سخت‌ترین شرایط عملکرد خوبی داشت و توانست تیم‌های حریف را از پیش رو بردارد و در پلی‌آف نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و این روند باید در این فصل نیز تکرار شود.

حیدری اضافه کرد: به نظرم تیم ما هم‌اکنون بدشانس شده و باید به بدشانسی‌های خود پایان دهد و روزی را ببینیم که ذوب‌آهن بار دیگر در صدر جدول رده‌بندی قرار می‌گیرد.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و سایپای کرج شامگاه جمعه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

 

کد مطلب 2116955

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