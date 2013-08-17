رای بالا و بی سابقه به وزرا باید منجر به حل مشکلات مردم شود

علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر دولت تدبیر و امید را دولتی برآمده از دل مردم دانست که با انتخاب دکتر روحانی در انتخابات پیام اعتدال و حل مشکلات را اعلام کردند.

وی گفت: رئیس جمهور فردی با تدبیر و هوشمند است که با انتخاب وزرایی با تجارب اجرایی بالا و مراتب علمی و کارآمدی ­­­برای عبور از گردنه سخت مشکلات تدابیری اندیشیده است.

وی عنوان کرد: مجلس نیز با درک حساسیت های موجود بنا را بر همکاری و تعامل با رئیس جمهور گذاشتند.

وی گفت: رای بالا و بی سابقه به وزیر اقتصاد حاکی از وجود مشکلات اقتصادی معیشتی در جامعه است که باید در اولویت تدبیر قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: این رای در مورد ظریف وزیر امور خارجه صادق است که می رساند مشکلات خارجی در اولویت اول کشور با حفظ اعتبار و اقتدار ایران قرار گیرد.

مشکلات صنعت نفت

احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما تا سال 90، 5.3 میلیون بشکه تولید و صادرات نفت داشته ایم که هم اکنون به یک سوم کاهش یافته است و در سال 91 نفت فروخته شده نتوانسته است به علت تحریم های مالی به داخل کشور انتقال پیدا کند.

وی گفت: دشمن به شکل بسیار ظالمانه و هوشمندی معادلات تجاری را مسدود کرده که اجازه انتقال پول نفت به داخل را نمی دهد که مجبوریم به صورت چمدانی انتقال دهیم.

وی گفت: اما دشمن با این تحریم های ظالمانه به هیچ یک از خواسته های خود نمی رسد و با برکت نظام، مشارکت مردم و هوشیاری رهبری انقلاب از این گردنه سخت نیز عبور خواهیم کرد . ما در شرایط برابر و با حفظ حقوق ملت آماده مذاکره و گفتگو هستیم.

نماینده حوزه جنوبی استان ایلام گفت: مجلس محل تضارب آرا و بیان نظرات نمایندگان است و موافق و مخالف بودن ذات دمکراسی در پارلمان است.

وی با تشکر از صدا و سیما برای پخش مستقیم مباحث مجلس در جریان رای اعتماد به وزرا گفت: این کار برای اولین بار در کشور بوده که با استقبال مردم مواجه شده و به طوری که شبکه های خارجی به پوشش آن اقدام کردند.