به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا که شامگاه پنجشنبه گذشته با اخذ بیشترین رأی از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید انتخاب شد، امروز صبح کار خود را آغاز کرد.

بر اساس اخبار دریافتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون در حال برگزاری جلسه با معاونین و مدیران این وزارتخانه در اولین روز کاری خود به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

طیب نیا در دوران پس از انقلاب به عنوان اولین وزیری که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفته است، نام خود را به ثبت رساند.

بر این اساس وی کار خود را از امروز در ساختمان وزارت اقتصاد در باب همایون آغاز کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین برنامه کاری خود را مهار تورم اعلام و اظهار امیدواری کرده است که دولت تدبیر و امید به زودی ساماندهی به این موضوع را آغاز کند.

همچنین احتمال می رود که وی بخواهد به زودی در زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و معاونت های آن تغییراتی را صورت دهد.