هر شاعر جوان کُرد بسان یک قله کوه است

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره صبح امروز شنبه 26 مردادماه در پردیس سینمایی بهمن سنندج با حضور شهبازی استاندار کردستان، علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش‌های حوزه هنری و جمع کثیری از شاعران و نویسندگان جوان کشور آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره امین مرادی، رئیس حوزه هنری استان کردستان ضمن خیر مقدم به حاضران، کردستان را سرزمین مجاهدت‌های خاموش نامید که برای میزبانی این جشنواره بر خود می‌بالد.

وی اظهار داشت: کردستان بنابه فرموده مقام معظم رهبری، سرزمین فرهنگ و هنر است؛ سرزمین مردمان شریف و مرزدار و سرزمین شعر لطیف، ادب والا که هنرمندانی فرامنطقه‌ای را به جهان معرفی کرده است.

مرادی ادامه داد: این جشنواره جدای از آنکه معرف فرهنگی بودن استان و نیز جلوه‌ای از حضور جوانان ایران در فعالیت‌های ادبی است، توانمندی حوزه هنری را در حضور شاعران و نویسندگان جوان و اساتید در کنار هم نشان می‌دهد و امکانی را فراهم می‌کند تا آنها بتوانند بدون واسطه با همدیگر به تبادل نظر بپردازند.

در ادامه این مراسم علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری به سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا به یادکردی از شاعران و ادیبان درگذشته کردستان پرداخت و گفت: مرحوم اورامی با اینکه اهل سنت بود، اما دلی شیعی داشت و محب اهل بیت (ع) بود.

وی همچنین به شیرکو بی‌کس اشاره کرد: ما 22 سال پیش از این شعر سوزناک او را در روزنامه اطلاعات و در صفحه «بشنو از نی» ثبت کردیم و بعدها خود من هم به تاثیر آن شعری نوشتم و آن را به 50 کرد شهید تقدیم کردم که در آن شعر از شاعرانی چون شیرکو، بوران و عبدالله تشیو یاد کردم.

قزوه ادامه داد: من خودم معنای شعر کردی را نمی‌فهمم، اما بسیاری از اشعار کردی را حفظ می‌کنم و حتی در تهران زمانی که برای خرید میوه می‌روم و با کردها مواجه می‌شوم برای آنها شعر کردی می‌خوانم تا با من با انصاف برخورد کنند.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در ادامه گفت: یک شاعر کرد برای ما به اندازه یک قله کوه ارزشمند است. به همین خاطر باید تلاش کنیم تا انجمن‌های ادبی بیش از پیش اینجا پا بگیرد. کردستان مال وطن است. این قوم و سرزمینشان مانند تاجیکان خدمت‌های بسیاری به ما کردند و تاریخ ما را ساختند و امیدوارم که ادبیات ما در آینده شاهد رویش ادیبان کرد مانند ابراهیم یونسی و شاهرخ اورامی باشد.

وی همچنین به جشنواره شعر و داستان جوان سوره اشاره کرد و گفت: امسال از میان 31 شاعری که در محضر مقام معظم رهبری شرکت داشتند 20 شاعر از شعرای جوان کشور بودند و ایشان نیز همواره در سخنانشان به شعر جوان تاکید داشته و البته از آن اظهار رضایت نیز کرده‌اند. شعر جوان به جریان ادبیات ما همواره حرکت و پویایی داده، اما این جریان ادبی باید در سایه بزرگان رشد کند و تفکرش را از آ‌نها بگیرد. البته نباید فکر کنیم یک شاعر برای موفقیت باید سنش از 30 یا 40 سال بگذرد، چرا که بسیاری از شاعران موفق انقلاب اسلامی در جوانی بودند که درخشیدند و خود را کشف کردند.

در پایان این مراسم با حضور استاندار کردستان از مقام سه شاعر و ادیب کرد با عنوان عبدالرحمن شرفکندی، شاهرخ اورامی و عمر صالحی صاحب با اهدای هدایایی به اعضای خانواده‌شان تجلیل شد.