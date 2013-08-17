به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که پسران و دخترانی که روزانه 4 نوشیدنی گازدار مصرف می کنند دوبرابر دیگران درگیر مشاجره با یکدیگر، تخریب اموال یکدیگر و حمله فیزیکی می شوند.

نوشیدنی های دارای شکر پیشتر به تأثیر روی خلق و خو و دشواری در تمرکز نسبت داه شده اند. به طوری که مشخص شده بود کودکان کم سن و سال هرچقدر بیشتر نوشیدنی گازدار شکردار مصرف کنند رفتارشان بدتر می شود.

اگرچه خطرات بالقوه نوشیدنی های محبوب پیشتر بسیار مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند اما این تحقیق برای نخستین بار کودکان کم سن و سال را مد نظر داشته است.

براساس اظهارات محققان آمریکایی محدود کردن تعداد نوشابه، لیموناد و سایر نوشیدنیهای شکر دار و گاز دار به کودک حائز اهمیت است و حتی ممنوع کردن تمام این نوشیدنی ها می تواند در بهبود رفتار کودک نقش داشته باشد.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک از مادران کودکان 5 ساله ای درباره اینکه کودکانشان چند وقت به چند وقت نوشیدنی گازدار می خورد پرسشهایی مطرح کرده است. مادرانی که این پرسشنامه را پرکردند درباره نحوه رفتار کودک خود در دو ماه پیش از تحقیق نیز اطلاعاتی ارائه دادند.

براساس نتایج این تحقیق که در مجله پزشکی کودکان منتشر شده، تقریبا نیمی از 3 هزار پسر و دختر این تحقیق دست کم یک نوشیدنی گازدار در روز مصرف می کردند و یک نفر از هر 25 نفر روزانه 4 نوشیدنی و یا بیش از آن مصرف کرده است.

کودکانی که در این تحقیق حضور داشتند بخشی از یک پروژه بزرگتر به نام "خانواده های شکننده" بودند، خانواده هایی که بیش از سایرین در معرض فروپاشی و فقر هستند.

این درحالی است که ارتباط با پرخاشگری هنگام مصرف این نوشیدنی های گازدار میان کودکان یک عامل پایدار بود حتی وقتی که فاکتورهایی چون تعداد شیرینیهای مصرف شده، جایگاه اقتصادی – اجتماعی، خشونت در خانواده، وضعیت روانی مادر نیز مدنظر قرار گرفت.

اگر نوشیدنی های گازدار در این رابطه مورد اتهام اصلی هستند، مشکل اصلی را باید در شکر جستجو کرد. یک قوطی کوکاکولا دربرگیرنده 9 قاشق چایخوری شکر است. کافئین که در اکثر نوشیدنی های گازدار وجوددارد نیز می تواند بر رفتار کودکان تأثیرگذار باشد.

نوشیدنی های گازدار و شکرداری که روزانه میلیونها نفر مصرف می کنند به دامنه ای از مشکلات سلامتی از جمله حمله قلبی، دیابت، افزایش وزن، پوکی استخوان، سرطان لوزالمعده، پروستات، ضعف ماهیچه و سکته ناقص نسبت داده شده اند.