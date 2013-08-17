5000 مسجد در کشور احداث شد/ ساخت 870 مسجد در دستور کار امسال ستاد زکات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو شامگاه جمعه در حاشیه مراسم افتتاح مسجد امام حسین(ع) جواهردشت چابکسر افزود: برای ساخت این تعداد مسجد 140 میلیارد تومان از محل وجوه زکات کشور، 70 میلیاردتومان از محل کمک های دولتی و 10 میلیارد تومان نیز از محل کمک های مردمی هزینه شد.

وی اظهارداشت: بنای ساخت 870 مسجد دیگر نیز در سال جاری در دستور کار این ستاد قرار دارد که برخی از این تعداد مسجد در سال جاری و بقیه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

دبیر ستاد زکات کشور ادامه داد : از این تعداد مساجد در حال ساخت 95 درصد در روستاها و پنج درصد نیز در شهرها ساخته خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش مهم مساجد در شرایط کنونی اظهار داشت: در دنیای امروز با این حجم تهاجم فرهنگی، گرایشات مادی، دنیا پرستی و حاکمیت شهوات، مساجد نقش مهمی در هدایت مردم دارند.

نبی لو با بیان اینکه مساجد را باید برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان تقویت کرد، گفت: مسجد مکان با عظمتی است و پایگاه اسلام محسوب می شود.

وی افزود: در روایات ائمه اطهار علیه السلام بسیار تاکید شده که اگر هر انسانی برای ساخت مسجد قدم بردارد، خدای تبارک و تعالی خانه ای در بهشت برایش مهیا خواهد کرد.

دبیر ستاد زکات کشور در ادامه خدمت به ساخت و تکمیل مساجد را دارای اجر فراوان دانست و یادآور شد: مساجد در تربیت نسل نوجوان و جوان جامعه بسیار با اهمیت هستند.