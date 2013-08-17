علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: کاروان پیاده حرم تا حرم بسیجیان گناباد مسیر حرم امامزاده محمد عابد(ع) کاخک از توابع گناباد تا حرم حضرت امام رضا(ع) را به مسافت 300 کیلومتر پیاده‌ طی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این کاروان روز جمعه 25 مردادماه بعد از اقامه نماز صبح از حرم امامزاده محمدعابد(ع) کاخک حرکت کرد و پس از شرکت در نماز جمعه شهرستان گناباد برای ادای احترام به مقام والای علامه بهلول گنابادی به زیارت این روحانی عارف آمدند.

این فعال مذهبی اظهار کرد: قرائت زیارت آل یاسین در گلزار شهدای گمنام و آرامگاه علامه بهلول و اقامه نماز جماعت توسط حجت‌الاسلام حسین امامی از برنامه‌های کاروان پیاده 130 نفری برادران بود.

سبحانی ادامه داد: بسیجیان کاروان پیاده از سخنرانی این روحانی و ذکر دعا و توسل توسط سعید نمازی و مداحی ذاکران برجسته شهرستان در طول مسیر حرکت استفاده می‌کنند.

وی هدف این کاروان را زیارت امام رضا(ع) به‌صورت پیاده با توجه به سنت ائمه معصومین(ع)، تزکیه نفس و خودسازی و میثاق با ولایت در آستانه نزدیک شدن میلاد امام هشتم اعلام کرد.

مسئول کاروان پیاده حرم تا حرم بیان کرد: این کاروان امروز صبح شنبه 26 مردادماه در مراسم غبارروبی ضریح مطهر امامزاده یحیی بن جعفر(ع) کمر زیارت شرکت کردند و پس از 10 روز پیاده‌روی ان‌شاءالله به مشهد مقدس می‌رسند.

گفتی است: از نکات مورد توجه این بود که تعدادی از مردان و زنان به همراه این کاروان با شرکت در نماز جماعت و سخنرانی، آنان را تا مرقد بهلول بدرقه و با التماس دعا همراهی می‌کردند.