ضرورت بازنگری دولت در اولویت دهم کالایی/ موادغذایی ممنوع الورود نشوند

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در اولویت دهم کالایی برای واردات گفت: قاچاق زخم جانکاهی است که از گذشته ها بر اقتصاد و تجارت ایران وارد شده است و دارای عقبه گسترده ای است و مقابله با آن به خصوص در حوزه قاچاق اقلام غذایی و بهداشتی نیازمند استراتژی بهم پیوسته فراسازمانی است.

رئیس مجمع عالی واردات با تاکید بر این نکته که اتخاذ سیاستهای وارداتی باید با لحاظ مولفه های مقابله با گسترش پدیده شوم قاچاق باشد، افزود: کالاهای سلامت محور همچون مواد غذایی، به دلیل حجم کوچک و سهولت حمل و نقل بصورت کوله بری، مستعد قاچاق هستند

وی تصریح کرد: برخی کالاهایی که در اولویت دهم واردات قرار گرفته اند، اقلامی هستند که به اصطلاح در دایره کالاهای سلامت محور دسته بندی می شوند و عدم واردات قانونی آنها تنها منجر به تقویت رغبت قاچاقیچان و گسترش سازوکارهای آنها برای واردات غیرقانونی این اقلام شده است.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گسترش قاچاق را مترادف گسترش بیماری ها و عوارض بهداشتی و درمانی در سطح کشور دانست و تصریح کرد: این اقلام مصرف کننده خود را در کشور داشته و دارند.و بستن درهای واردت قانونی تنها بمعنای بستن راه های نظارت بر واردات این اقلام و محروم کردن مردم از ظرفیتهای ابزارهای نظارتی دولت و سایر مراجع قانونی است.

برخوردار تاکید کرد: بی گمان تجارت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیری است که بتواند بذر امید را در دل هزاران فعال اقتصادی این حوزه رویانده و بهبود شرایط تولید و تجارت را رقم زند .و با حضور مهندس نعمت زاده این امیدواری پر رنگ تر شده است.