شهریار وقفیپور، مترجم و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیشتر به تحقیق و تالیف روی آوردهام و مقدار زیادی از وقتم را به تالیف اختصاص دادهام. البته این به آن معنی نیست که کار ترجمه را تعطیل کرده باشم، ولی تمرکزم روی تالیف است.
وی افزود: یکی از آثار جدید تالیفیام، «لاکان و دکونیک، نقاشی و امر واقعی» نام دارد که درباره تاریخ هنر به ویژه اکسپرسیونیم انتزاعی در نقاشی است. در این کتاب با دید لاکانی به نقاشی و نقد هنر پرداختهام. موضوع مهمی که در این اثر مورد بررسی قرار دادهام، مدرنیسم هنری است.
این مترجم ادامه داد: نگارش این کتاب حدود 5 ماه طول کشید و در نهایت حجمی حدود 300 صفحه گرد آمد. «لاکان و دکونیک، نقاشی و امر واقعی» قرار است توسط انتشارات روزبهان به چاپ برسد. این کتاب مجوز چاپ را دریافت کرده است.
وقفیپور گفت: کتاب تالیفی دیگرم، «اشباح عروسکخانه و پدران خفته» نام دارد که یک سری مقاله را شامل میشود که آنها هم از منظر رویکر لاکانی به مسائل نگاه میکنند. موضوعی که در این مقالات مورد بررسی قرار گرفته است، تغییر روند سیاسی اجتماعی در جهان پست مدرن و مسائل مشابه است. نگارش این کتاب به تازگی تمام شده ولی هنوز این اثر 200 صفحهای را به ناشری تحویل ندادهام.
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