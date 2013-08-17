ضرورت توجه فیلمسازان اردبیلی به مشکلات اجتماعی/عادت نادرست جشنواره های فیلم

حسن قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از مناسبترین شیوه های سوژه یابی برای ساخت فیلم تمرکز بر مشکلات پیرامون است.

وی با بیان اینکه فیلمساز برای پذیرش از سوی جامعه باید دغدغه عمومی را وارد فیلم خود کند، اضافه کرد: فیلمسازان اردبیلی در این خصوص باید آثار بیشتری تولید کنند.

به گفته قهرمانی تنها فیلمسازانی کسب موفقیت می کنند که بتوانند ارتباط مداوم خود رابا عموم مردم حفظ کنند.

امکانات فیلم سازی استفاده شود

فیمساز اردبیلی معتقد است بر خلاف دهه های 50 و 60 که ساخت فیلم از طریق نگاتیو بود در حال حاضر ساخت فیلم سهولت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه استعدادهای شاخصی در عرصه فیلمسازی استان موجود است، تاکید کرد: ضروری است از امکانات موجود به شکل مطلوبی استفاده شود.

قهرمانی تصریح کرد: به موازات ارتقا شیوه های فیلمسازی تغییر سطح سلیقه مخاطبان نیز باید مورد توجه فیلمساز باشد.

جوایز جشنواره فرد را فیلم ساز نمی کند

مستند ساز اردبیلی در خصوص وضعیت جشنواره های فیلم ادامه داد: اینکه فرد برای جایزه جشنواره فیلم بسازد نمی تواند تبحر فنی و اجرایی به وی بدهد.

وی با تاکید به اینکه داوری برخی جشنواره ها مطلوب نیست، اضافه کرد: در برخی جشنواره ها به آثاری جایزه داده می شود که سلیقه علاقه مندان جوان به فیلمسازی را تنزل می دهد.

قهرمانی معتقد است فیلمساز موفق نباید برای صرف دریافت جایزه از جشنواره های مقطعی فیلم بسازد و پروسه فیلمسازی باید به صورت مداوم صورت گیرد.