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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

رهبر اپوزیسیون زیمبابوه شکایت خود را پس گرفت

رهبر اپوزیسیون زیمبابوه شکایت خود را پس گرفت

"مورگان تسوانگیرای" از شکایت خود مبنی بر بروز تخلف در انتخابات زیمبابوه صرف نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اشتاندارد، نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون زیمبابوه شکایتی را که برای رسیدگی به احتمال بروز تخلفات انتخاباتی به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه داده بود، پس گرفت. "مورگان تسوانگیرای" در توضیح علت این اقدام گفت از آنجا که امیدی به رسیدگی عادلانه به شکایت خود ندارد، از پیگیری آن صرفنظر کرده است.

سخنگوی رهبر حزب "جنبش برای تغییر دموکراتیک" با اعلام این خبر گفت: ما تلاش کردیم راه صحیح را انتخاب کنیم، اما این طور که مشخص است، این کار غیرممکن است. "رابرت موگابه" در حالی به عنوان پیروز اصلی انتخابات سی و یکم جولای زیمبابوه معرفی شده که گروههای مخالف دولت مدعی بروز تخلف و تغییر نتیجه انتخابات به نفع حزب حاکم زانو پی اف هستند.

گفتنی است رئیس جمهوری زیمبابوه در نخستین نطق خود پس از اعلام نتایج انتخابات، انتقادهای تندی را متوجه رهبران اپوزیسیون کرده و خطاب به آنها گفت اگر از نتیجه انتخابات ناراضی هستند، بهتر است خودکشی کنند.

کد مطلب 2116990

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