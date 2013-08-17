کاهش 10 درصدی تولید انجیر در ارزوئیه/لزوم ترویج استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثر محصولات کشاورزی در این شهرستان به دلیل برخوردار بودن از خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب تولید می شود.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت انجیر در این شهرستان ابراز داشت: پیش بینی می شود طی سال جاری دو هزار تن از این محصول برداشت شود که در مقایسه با سال قبل شاهد کاهش 10 درصدی تولید این محصول هستیم.

این مسئول یادآور شد: ارزوئیه علاوه بر تامین انجیر مورد نیاز استان کرمان این محصول کشاورزی را به برخی دیگر از استان های کشور نیز صادر می کند.

حبیبی با اشاره به لزوم حذف سیستم تک کشتی گفت: کاهش تنوع گیاهی باعث کاهش تنوع جانوری و در نهایت طغیان آفت ها می شود.

مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه همچنین از کشاورزان خواست به منظور مدیریت مصرف بهینه آب استفاده از روش های آبیاری سنتی را کنار گذاشته و به سمت استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه روی آورند.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر و هدر رفت بخش عظیمی از آب در بخش کشاورزی گفت: این امر می تواند در کاهش مصرف آب تاثیر بسزایی داشته باشد و در کنار آن برای کشاورزان نیز صرفه اقتصادی بیشتری را به همراه دارد.

حبیبی همچنین با اشاره به آغاز کاشت ذرت دانه ای از اوسط تیرماه گفت: این عملیات تا اوخر مرداد ماه ادامه داشته و در دی ماه اقدام به برداشت این محصول کشاورزی می شود.

این مسئول گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری در سطح 15 هزار هکتار از مزارع، ذرت کشت و از هر هکتار بطور متوسط هشت تن محصول برداشت شود.

