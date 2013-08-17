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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

در احکامی جداگانه؛

رئیس جمهور وزیران دولت یازدهم را منصوب کرد 

حجت الاسلام والمسلمين  حسن روحانی در احكام جداگانه اي با استناد به اصول هشتاد و هفتم و يکصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به راي اعتماد مورخ 24/5/1392 مجلس شوراي اسلامي وزيران دولت تدبير و اميد را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در احكام جداگانه دکتر حسن روحاني رئیس جمهوری  همچنين آمده است: اميد است با اتکال به خداوند متعال، ضمن هماهنگي با هيات محترم وزيران در انجام شايسته وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خويش، با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در جهت خدمت به اسلام و ملت شريف ايران موفق باشيد.

که 15 نفر از وزراي پيشنهادي در جلسه مورخ 24/5/92 مجلس شوراي اسلامي موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شدند که اسامي آنها به این شرح است: سيد محمود علوي، وزير اطلاعات حميد چيت چيان، وزير نيرو ، عباس آخوندي ، وزير راه و شهرسازي ، علي جنتي ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مصطفي پور محمدي وزير دادگستري ، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت ، معدن و تجارت ، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، محمد جواد ظريف  وزير امور خارجه ، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، ، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، بیژن نامدار زنگنه وزير نفت، محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات . 

کد مطلب 2116998

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