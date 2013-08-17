جزئیات برپایی مسترکلاس‌ و کارگاه تخصصی برای علاقمندان به موسیقی

بابک شیبانی، مدیر مرکز آموزش بنیاد رودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برپایی کارگاههای تئوری و عملی موسیقی در این بنیاد توضیح داد: مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی کارگاههای آموزشی تخصصی موسیقی ایرانی را برگزار میکند تا سطح سواد موسیقیایی هنرجویان و علاقهمندان به موسیقی را بالا ببرد.
وی افزود: بنیاد یک مرکز آموزش هنری دارد که از سال 1388 تشکیل شده و فعالیتهای خودش را در زمینه آموزش هنر ادامه میدهد و بیشترین تمرکزش بر روی آموزش در عرصه موسیقی و تجسمی است.
شیبانی در مورد مسترکلاسهایی که بنا به گفته وی قرار است شهریور و مهر برگزار شود، توضیح داد: در حوزه موسیقی مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی اقدام به برگزاری یک سری مسترکلاس و کارگاه خواهد کرد که اگر به حدنصاب برسد شهریور و مهر برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: تحلیل دستگاه شور به عنوان دستگاه مادر در موسیقی ایرانی، بداههنوازی بر اساس الگوهای ریتمیک موجود در ردیف و مبانی اجرای گروهی در قالب آنسامبل و ارکستر سازهای ایرانی از موضوعات این مسترکلاسهای سه روزه هستند.
رئیس مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی استاد این مسترکلاسها را محمدرضا یزدانپناه عنوان کرد و ادامه داد: در کنار این مسترکلاسهای تخصصی یک کارگاه سه روزه نیز خواهیم داشت که اشکان غفوری در مورد اینکه "چگونه از موسیقی لذت ببریم؟" صحبت خواهد کرد. این کارگاه بسیار عمومیتر است و مانند مسترکلاسها تخصصی نیست.
وی در پاسخ به این که هدف کلی این برنامه چیست؟ بیان کرد: بعد از چهار سالی که از افتتاح این مرکز میگذشت هنرجویان از ما انتظار این را داشتند که در حوزههای هنری کار کنیم که ما نیز این مسترکلاسها را ترتیب دادیم که نیاز آموزشی هنرجویان موسیقی را برطرف کنیم.
شیبانی در پایان گفت: مبلغ ورودیه کارگاه "چگونه از موسیقی لذت ببریم؟" 100 هزار تومان برای دورهای دو ماهه تعیین شده ولی مسترکلاسها که سه روز در هفته خواهند بود هنوز تعیین قیمت نشدهاند. ثبتنام در این کلاسها و کارگاهها برای عموم آزاد است و در حال حاضر هم ثبتنام انجام میگیرد.
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