فراخوان اعزام به خدمت فارغ التحصيل دانشگاه ها در شهريور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر،اين سازمان طي اطلاعيه اي اعلام كرد: مشمولان فارغ‌التحصيل دانشگاهي كه تاريخ اعزام آنان يکم شهريور ماه است موظفند روز شنبه دوم شهریور ماه در ساعت و محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده، حضور يابند.

گفتني است، آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراكزآموزش نيروهاي مسلح نشده اند، مي توانند به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج در آن عمل کنند.

لازم به ذكر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت محسوب مي شود.

همچنين تاكيد مي شود ، مشمولان اوراق مربوط به اعزام (برگ آماده به خدمت، برگ واكسيناسيون، برگ معرفي نامه مشمولان به مراكزآموزش نيروهاي مسلح و ساير مدارك مورد نياز از جمله شناسنامه، كارت ملي، و....) را هنگام مراجعه به محل اعزام، به همراه داشته باشند.

