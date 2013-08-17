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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

پپ گواردیولا:

لوییس گوستاوو خودش تصمیم به جدایی از بایرن داشت

لوییس گوستاوو خودش تصمیم به جدایی از بایرن داشت

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ هرگونه فشار برای انتقال هافبک برزیلی این تیم به ولفسبورگ را منکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس گوستاوو" روز جمعه با انعقاد قراردادی پنج ساله ساله به ارزش 14 میلیون پوند به تیم فوتبال ولفسبورگ پیوست. "پپ گواردیولا" گفت این انتخاب شخصی گوستاوو بوده که از آلیانتس آرنا جدا شود.

گواردیولا در نشست خبری اظهار داشت: تصمیم خود گوستاوو بود که بایرن را ترک کند. من دوست داشتم او در اینجا بماند. اکنون برای این بازیکن آرزوی بهترین‌ها را دارم. لوییس بازیکن مهمی برای باشگاه بود.

گوستاوو پیش از این عنوان کرده بود علاقه دارد برای تیمی بازی کند که در لیگ قهرمالنان اروپا بازی می‌کند و در همین راستا از آرسنال نام برده بود.

کد مطلب 2117003

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