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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

صالحی به مهر خبر داد:

آموزش مجازی حفظ قرآن کریم در همدان انجام می شود

آموزش مجازی حفظ قرآن کریم در همدان انجام می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از اجرای آموزش مجازی حفظ قرآن کریم در همدان زیر نظر این سازمان خبر داد.

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در این راستا آموزش این کتاب عظیم الشان به صورت حفظ ترتیبی و حفظ موضوعی انجام خواهد شد.

 مدیرکل اقاف و امور خیریه استان همدان عنوان داشت: در راستای اجرای این طرح به نحو احسن مشاوه آنلانین در زمینه حفظ قرآن کریم نیز صورت می پذیرد.

وی به تهیه فایل های آموزشی به صورت چندرسانه ای در این زمینه اشاره کرد.

صالحی همچنین گفت:بانک جامع آزمون حفظ قرآن کریم نیز در این راستا به کاربران ارائه خواهد شد.

 مدیرکل اقاف و امور خیریه استان همدان به امکان خودآزمایی و اجرای آزمونهای آنلاین کابران و حافظان در این زمینه اشاره کرد.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: در پایان حفظ قرآن نیز به حافظان گواهینامه رسمی اعطا خواهد شد.

کد مطلب 2117009

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