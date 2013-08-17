امکان خصوصی سازی فضاهای مخابراتی برج میلاد تهران فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این مطلب گفت: یکی از کاربری های برج میلاد تهران کارکرد مخابراتی است که در حال حاضر این امکان فراهم شده است تا دستگاه های مختلف از امکانات مخابراتی این برج و یا برای نگهداری اطلاعات رده بندی شده خود از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به 700 مترمربع از فضاهای مخابراتی برج میلاد تهران، افزود: در این برج 8 سلول مخابراتی در تراز ..... در بخش دکل آنتن وجود دارد و همچنین 9 سلول مخابراتی در طبقات زیرین برج میلاد تهران است که قابل استفاده برای متقاضیان است.

به گفته هوشیار پارسیان، با توجه به آنکه برج میلاد یکی از مکان های امن و ایمن در برابر زلزله تا مقیاس 8 ریشتر است، این فضا می تواند کاربری های مدیریت بحران داشته باشد.

مدیرعامل برج میلاد تهران تصریح کرد: با توجه به آنکه زیرساخت های مخابراتی لازم در برج میلاد تهران ایجاد شده است، این محل، مکان ایمنی برای نگهداری اطلاعات رده بندی شده نهادهای مختلف مانند بانک ها، ادارات و سازمان مختلف باشد.

وی در خصوص زیرساخت های برج گفت: این زیرساخت ها شامل شبکه گسترده فیبر نوری، مرکز مهم مخابراتی تهران، ساختار فیزیکی و ضد زلزله بودن آن و دسترسی آسان در مواقع بحران با توجه به آنکه برج در مسیر راه چهار بزرگراه شهر تهران قرار دارد، از جمله این امکانات است.

وی با اشاره به کاربری های دکل آنتن برج میلاد توضیح داد: با توجه به اهمیت استراتژی برج میلاد تهران در پوشش نقاط کور رادیویی و تلویزیونی شهر که بخشی از آن به دلیل بلند مرتبه سازی و بخش دیگر آن به دلیل موانع طبیعی نظیر کوه های شمال شهر، دکل آنتن برج میلاد امکان پوشش دهی نقاط کور را در مناطق ذکر شده فراهم کرده است.

هوشیار پارسیان در پایان متذکر شد: همچنین در حال حاضر امکان دریافت سیگنال های ارسالی از این برج در استان های همجوار همچون قم و البرز نیز وجود دارد.