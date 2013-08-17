خشکسالی و سیل دو روی سکه کرمان/ باغها از بی آبی خشک می شوند و سیل خانه ها را می برد!

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان طی 17 سال گذشته کمترین میزان بارندگی طی نیم قرن اخیر را شاهد بوده است میزان خشکسالی در کرمان به حدی رسیده که شاهد تبعات گوناگون از جمله مهاجرت، خسارتهای اقتصادی و حتی امنیتی و فرهنگی در جمعیت این استان هستیم.

گفته می شود خشکسالی یا همان سونامی خاموش در استان کرمان بزرگترین مشکل استان کرمان است، خشکسالی به مرحله ای رسیده است که متاسفانه عوامل دیگر طبیعی را نیز به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است بطوریکه بسیاری از زمینهای کشاورزی در استان کرمان نشست کرده اند و ذخیره گاههای طبیعی آب در کرمان از بین رفته اند.

صدهاسال زمان نیاز است که خسارات خشکسالی در کرمان جبران شود/ آبها روانه کویر می شوند

گفته می شود حجم خسارتها به حدی است که اگر در شرایط تر سالی نیز قرار بگیریم باید صدها سال طی شود تا کرمان به وضعیت گذشته خود باز گردد و سفره های آب زیر زمینی احیا شوند این درحالی است که از منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی یاد می شود که باید به نسلهای بعد منتقل شود اما اینگونه به نظر می رسد مدیریت در بخش آب در استان کرمان به گونه ای برنامه ریزی شده است که مشکل امروز و فردا حل شود و کاری به وضعیت منابع یک سال آینده هم ندارد بطوریکه هر سال مشکلات جدیدی در این بخش پدیدار می شوند.

وجود چاههای آب غیر مجاز که هر روز هم برتعداد آنها اضافه می شود، استفاده آب شرب در بخش کشاورزی، برداشت منفی آب در استان کرمان، خشک شدن قناتها و چشمه ها و بسیاری از رودخانه های استان کرمان مشکلی است که به وضوح در این استان دیده می شود.

خشک شدن باغهای کشاورزی و مزارع و گسترش بیابانها امری عادی در کرمان است به گونه ای که بیش از هزار روستا هم اکنون در کرمان آب آشامیدنی را با تانکر دریافت می کنند و این نشان از وخامت خشکسالی در بزرگترین استان کشور دارد.

توپی که به زمین مردم انداخته می شود/ چرا مسئولان برای استحصال آبها کاری نمی کنند

با این وجود طی سال گذشته شاهد افزایش بارندگیها در استان کرمان بوده ایم هر چند میزان بارش هنوز حتی به متوسط بارندگی مناطق بیابانی نیز نرسیده است اما نسبت به میزان بارش در سالهای قبل افزایش دو برابری را نشان می دهد که حفظ این حجم آب نیاز به برنامه ریزی مناسب داشت اما خشکسالی و فرسوده شدن سدهای کوچک خاکی و سیل بندها و همچنین احداث غیر کارشناسی این سیل بندها به جای اینکه موجب استحصال آبهای زیر زمینی شود موجب می شود که سیلاب روی دهد.

تنها طی یک هفته اخیر شهرستانهای کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و بافت شاهد بروز سیلاب مهیب شد و جان چهار نفر را گرفت.

بسیاری از باغها را از بین برد و موجب آبگرفتگی مزارع و حتی خانه های مردم شد، خسارات شدید به بخش راه، مخابرات، منازل مسکونی و آب و برق و تخریب سیل بندها و بخشهای مختلف طبق اخرین براوردها نزدیک به 140 میلیارد تومان خسارات در کرمان به جای گذاشته است.

خسارتهای سیلاب هر سال در کرمان تکرار می شود و آبها هدر می رود

اما این سیلابها تنها مختص به سال جاری نیست اگر نگاهی به وضعیت بارشها در سالهای گذشته نیز بکنیم می توان نموداری سینوسی از بروز این حوادث را ترسیم کرد.

به این معنی که دو سال یک بار شاهد بروز سیلابهای مخرب در کرمان هستیم. استانی که به شدت از بی آبی رنج می برد و هم اکنون بسیاری از شهرها برای تامین آب آشامیدنی نیز با مشکل مواجه هستند هنوز نتوانسته برای مدیریت آبهای سطحی فکری بردارد و هر سال سیلاب ها با به بار آوردن خسارات بسیار زیاد در نهایت راهی جز کویر ندارند و این سیکل هر سال تکرار می شود.

مسئولان برای حل مشکل بی آبی در کرمان مدیریت مصرف آب را تنها راه حل می دانند اما این راه، انداختن توپ خشکسالی در زمین مردم است به نظر می رسد مسئولان در نخستین گام باید راهی برای استحصال آبهای جاری پیدا کنند تا میلیونها متر مکعب آب هر ساله راهی بیابان نشود و خسارتهای متعدد به مردم وارد نکند.

تکمیل و راه اندازی سدهای در حال احداث، توجه ویژه به سدهای کشاورزی و خاکی و استحکام بخشی آنها و بررسی دقیق سیل بندها از یک سو و از سوی دیگر ارائه راهکارهای عملی و در دسترس برای استفاده از آبهای موجود در استان می تواند حداقلها را در زمینه تامین آب در کرمان مهیا کند اما....

تاثیر افزایش 100 درصدی بارندگی در کرمان چیست؟

طبق اعلام رئیس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی کرمان در سال جاری میزان بارندگی در کرمان 100 درصد افزایش یافته است اما این سوال مطرح می شود این افزایش چشمگیر بارندگی چه تاثیری بر آب مورد نیاز در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت استان کرمان گذاشته است؟

حمیده حبیبی در این خصوص گفت: در سال زراعی جاری تاکنون به طور میانگین در استان کرمان 160میلیمتر بارندگی شده است که این میزان پارسال فقط 79 میلیمتر بوده است.

حبیبی بیشترین میزان بارنگی را درساعت گذشته با 35میلیمتر مربوط به لاله زار از توابع بردسیر اعلام کرد و افزود: بیشترین میزان بارندگی سال جاری به شهرستان‌های رابر، بافت و جیرفت به ترتیب با 366 ،276 و 222 میلیمتراست.

اگر نگاهی به بیشترین شهرهای باران خیز استان طی روزهای اخیر بیندازیم می بینیم باران که مهمترین نیاز استان است تبدیل به سیلاب و بلای جان مردم شده است.

140میلیارد تومان خسارت نتیجه سیلابهای اخیر

اسماعیل نجار، استاندار کرمان نیز در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده گلباف و جاده کرمان - بم گفت: با برآورد های اولیه تا کنون یکصد و چهل میلیارد تومان خسارت به باغات کشاورزی ، ابنیه ، راههای روستایی ، تاسیسات برق آب و مسکن روستایی وارد شده است.



چهار کشته و زخمی رهاورد سیلاب



وی گفت: متاسفانه تا کنون 4 نفر در جریان سیل های اخیر جان خود را ازدست داده و 6 نفر نیز زخمی شده اند.



استاندار افزود: تاسیسات آب 101 روستا، برق 12 روستا، هزار و 300 پایه دکل و تیر برق دچار خسارت شده اند و بیش از 22 هزارو 932 هکتار از باغات و اراضی کشاورزی، 59 رشته قنات، چهار هزار و 300 کیلو متر خط لوله انتقال آب آسیب وارد شده و قریب هزار راس دام نیز تلف شده اند.



استاندار گفت: این سیل در شهرستانهای کرمان ، بردسیر ، سیرجان ، بم ، ریگان ، قلعه گنج ، جیرفت ، رودبار جنوب، کوهبنان ، عنبر آباد ،بافت ، ارزوئیه ، رابر ، راور ، شهربابک و زرند تاثیر داشته است.

ساخت و سازهای بی رویه در مسیر رودخانه ها دلیل بروز خسارات است

استاندار کرمان گفت: علیرغم این خسارتها باید توجه داشت باران رحمت خداوند است و طبیعت سیر طبیعی خود را دارد و متاسفانه ساخت و سازهای بدون مطالعه فنی و کشاورزی در بستر رودخانه ها ومسیر سیل ها باعث می شود که به ناگاه چنین خسارت های وارد شود.



اسماعیل نجار تصریح کرد: باتوجه به گرمای شدید چند روز گذشته با بارش این باران در ارتفاعات و دشتها آب موردنیاز وحوش و پرندگان تأمین می شود.

جبران گستردگی خسارات نیاز به اعتبار ملی دارد



استاندار کرمان از ستاد بحران،فرمانداری ها،دستگاه های امدادرسانی مانند هلال احمر ، راه و شهرسازی شمال و جنوب،سیستم های بهداشت،نیروی انتظامی،پلیس راه و همه دست اندرکاران قدردانی کرد.

نجار گفت: گستردگی خسارات وارده به وسیله سیل در استان را نیازمند توجه ملی و کشوری خواند و گفت ازطریق وزارت کشور وخصوصا شخص وزیر این موضوع پیگیری شده است.

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گزارش: اسما محمودی