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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

550 داستان کوتاه به دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج ارسال شد

550 داستان کوتاه به دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج ارسال شد

جهرم – برگزاری مهر: 550 داستان کوتاه به دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج جهرم ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله شش روز مانده به پایان فراخوان چهارمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج، نزدیک به 550 اثر توسط 321 نویسنده از سراسر ایران و دیگر کشو‌رها به دبیرخانه‌ نارنج ارسال شده است.

 در این بین نویسندگان استان‌های تهران، فارس، خراسان، خوزستان واصفهان بیشترین میزان مشارکت را داشته‌اند.

مهلت ارسال داستان به این دوسالانه تا پایان مرداد‌ماه 1392 می‌باشد و تمدید هم نخواهد شد.سایر علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی این دوسالانه به نشانی  www.naranj.org از شرایط و نحوه ارسال داستان به این دوسالانه مطلع شوند.

چهارمين دوسالانه‌ داستان كوتاه نارنج از 17 تيرماه كار خود را آغاز كرد.

اين دوسالانه با همكاري انجمن اهل قلم شهرستان جهرم، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس، اداره كل نهاد كتابخانه هاي فارس،كانون آواي هم انديشان جوان و نشريه بعد پنجم برگزار مي شود.

کد مطلب 2117038

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