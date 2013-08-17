میانگین بالای رای اعتماد به کابینه نشان از تعامل مناسب مجلس و دولت دارد

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای بالای نمایندگان به کابینه روحانی گفت: اعضای انتخابی دکتر روحانی انسان هایی با تخصص، کارآمد و مدبر هستند اما در این میان آنهایی که حاشیه سیاسی داشتند نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

وی ادامه داد : این امر نشان دهنده این است که مجلس مستقل بوده و قصد تعامل مناسب با دولت روحانی دارد.

حسن نژاد همچنین در خصوص انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه گفت : این کار کاملا کارشناسی بوده و کلیه مراحل آن به تصویب رسیده و نهایی شده است .

وی در خصوص حق آبه برای این رودخانه نیز اظهار داشت : 9 میلیارد مترمکعب آب در رودخانه ارس جاری است که هفت میلیارد مترمکعب آن برای حفظ محیط زیست باید جاری بماند.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از میان دو میلیارد مترمکعب باقیمانده نیز یک میلیارد متعلق به کشورهای خارجی مجاور این رودخانه است و یک میلیارد دیگر نیز متعلق به ایران بوده که از این مقدار سهم همه استان ها مشخص شده است.