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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

حسن نژاد :

میانگین بالای رای اعتماد به کابینه نشان از تعامل مناسب مجلس و دولت دارد

میانگین بالای رای اعتماد به کابینه نشان از تعامل مناسب مجلس و دولت دارد

تبریز – خبرگزاری مهر : نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت : میانگین بالای رای اعتماد به کابینه دولت روحانی نشان می دهد که مجلس خواستار تعامل بیشتر با دولت است.

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای بالای نمایندگان به کابینه روحانی گفت: اعضای انتخابی دکتر روحانی انسان هایی با تخصص، کارآمد و مدبر هستند اما در این میان آنهایی که حاشیه سیاسی داشتند نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

وی ادامه داد : این امر نشان دهنده این است که مجلس مستقل بوده و قصد تعامل مناسب با دولت روحانی دارد.

حسن نژاد همچنین در خصوص انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه گفت : این کار کاملا کارشناسی بوده و کلیه مراحل آن به تصویب رسیده و نهایی شده است .

وی در خصوص حق آبه برای این رودخانه نیز اظهار داشت : 9 میلیارد مترمکعب آب در رودخانه ارس جاری است که هفت میلیارد مترمکعب آن برای حفظ محیط زیست باید جاری بماند.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از میان دو میلیارد مترمکعب باقیمانده نیز یک میلیارد متعلق به کشورهای خارجی مجاور این رودخانه است و یک میلیارد دیگر نیز متعلق به ایران بوده که از این مقدار سهم همه استان ها مشخص شده است.

کد مطلب 2117040

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