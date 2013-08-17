دخالت یک کشور عربی خلیج فارس در انفجار بیروت/حضور عاملان جنایت در عرسال

به گزارش خبرگزاری مهر،"ابراهیم الامین" سردبیر روزنامه الاخبار لبنان گفت: گروههای بسیاری مسئول کار گذاشتن کمربند و پرتاب موشک به جنوب بیروت و انجام انفجارها هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: گروهی که موشک شلیک کردند، فلسطینی هستند و معروفترین آنها احمد طه است که هم اکنون در عرسال حضور دارد.

سردبیر روزنامه الاخبار ادامه داد: متاسفانه کسی که احمد طه را تحریک کرد، یکی از مسئولان جنبشهای اسلامی مشهور فلسطین است.

الامین خاطر نشان کرد: کسانی که در ضاحیه جنوبی دست به انفجار زده اند، هم اکنون در عرسال حضور دارند و محرک آنها دو شخص فلسطینی و عربستانی بودند.

وی اظهار داشت: یک دستگاه اطلاعاتی در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عامل انفجار جنوب بیروت بوده است.

سردبیر روزنامه الاخبار در توضیح حادثه گفت: سه نفر برای انجام این عملیات انتخاب شده بودند. قرار بود آنها پس از سرقت یک خودرو، در آن بمب گذاری کنند و پس از انتقال به ضاحیه جنوبی، آن را منفجر کنند. بنابراین این افراد یک دستگاه خودرو را سرقت کردند و پس از بمب گذاری به ضاحیه جنوبی انتقال دادند و سپس انفجار رخ داد.