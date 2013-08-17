13 مجتمع دامداری شیری و پرواری در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از وجود تعداد 13 مجتمع دامداری شیری و پرواری در استان خبر داد که کار زیر ساخت های آن انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان تعداد هشت واحد گاو شیری با ظرفیت نهایی بیش از 20 هزار راس وجود دارد گفت: برای عملیات زیر ساخت های آن بیش از 55 میلیارد ریال اعتبار دولتی هزینه شده است.

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان افزود: در این مجتمع ها ظرفیت احداث بیش از 400 واحد گاو شیری وجود دارد که تاکنون 22 واحد با ظرفیت 1270 راس به بهره برداری رسیده و 32 واحد با ظرفیت بالای دو هزار راس در حال ساخت است.

احمدی بیان کرد: همچنین برای عملیات زیر بنایی و آماده سازی زیر ساخت های سه واحد گوساله پرواری با 447 واحد و ظرفیت بیش از 21 هزار راس، بیش از 18 میلیارد ریال اعتبار دولتی هزینه شده است که تاکنون 101 واحد به ظرفیت شش هزار750 راس به بهره برداری رسیده است و 102 واحد دیگر با ظرفیت پنج هزار و 850 راس در حال احداث است.

وی افزود: برای زیر ساخت های یک مجتمع بره پرواری با 75 واحد و ظرفیت 15 هزار راس در بیارجمند ، حدود 4میلیارد ریال هزینه شده است که تا کنون 17 واحد آن به متقاضیان واگذار شده است و صاحبان 9 واحد با ظرفیت 1800 راس کار ساخت و ساز را شروع کرده اند.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در خصوص توسعه شتر داری در استان گفت: موافقت اصولی پنج هزار نفری شتر پرواری برای ایجاد مجتمع شتر داری اخذ شده است که مطالعات طرح فوق به پایان رسیده است و با جانمایی برای آن، شرایط واگذاری تعداد 60 واحد با ظرفیت سه هزار نفر برای فاز اول وجود دارد.

احمدی با اشاره به صدور شناسنامه شترهاي استان گفت: پروژه تعيين هويت و ژنوتايپينگ شتر از سال 1386 در استان شروع شد که در اين پروژه با صرف480 ميليون ريال از اعتبارات ملي، تاكنون 25 فقره كارت شناسايي شترداري براي شترداران استان صادر و 1300 نفر از شترهاي گله هاي مردمي تعيين هويت و شناسنامه دار شد.

وي اهداف و ضرورت صدور شناسنامه براي شتر که حدود 70 تا 80 درصد از زمان حيات خود را در خارج از دامداري ها به سر مي‌برند را شناخت و آگاهي از دام ها، جلوگيري از سرقت شترها، کنترل بيماري هاي احتمالي و تسهيل در فعاليت هاي تحقيقاتي بيان کرد و افزود: در شناسنامه صادر شده مشخصات دام، نام بهره برداران و شترداران قيد مي‌شود.

احمدي همچنين از اعطاي كارت شناسايي شترداري به بهره برداران نيز خبر داد و گفت: علاوه بر اعطاي تسهيلات، ازطريق اين شناسنامه‌ها امكان بيمه كارگر شاغل درواحد شترداري نيز فراهم شده است.

وی خاطر‌نشان كرد: در استان سمنان، توسعه دامداري ها و فعاليت در اين بخش را منوط به داشتن پروانه چرا كرده ايم و افرادي در اولويت قرار دارند كه داراي پروانه چرا باشند.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به پتانسيل موجود دراستان براي توسعه شترداري گفت: در اين راستا در شهرستان شاهرود دو واحد شتر شيري و پرواري هر كدام به ظرفيت یک هزار نفر در حال راه اندازي است.

احمدي بيان کرد: براي اولين بار در استان 200 نفر از شترها با هدف شناسايي شترهاي برتر با قابليت توليد گوشت و شير بيشتر مورد خونگيري و تعيين ژنوتايپ قرار گرفته اند كه پس از شناسايي شترهاي داراي ژن هاي برتر، از آن ها در سطح گله هاي مردمي استفاده خواهد شد.

وی در خاتمه يادآور شد: در حال حاضر حدود 13 هزار نفر شتر در استان سمنان وجود دارد و حدود سه درصد توليد گوشت قرمز استان را گوشت شتر تشكيل مي‌دهد.