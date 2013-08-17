اجرای 60 طرح از سوی کمیته های پنجگانه پروژه مهر در شهرستان بهار

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بهار با اشاره به این مطلب اظهار داشت: پروژه مهر شامل مجموعه فعالیت هایی است که مدیریت از اوایل خرداد تا پایان شهریور برای آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام می دهد.

زارعی با اشاره به اینکه در سال جاری نقل و انتقالات درون و برون استانی صورت گرفته، عنوان داشت: نیروهای ورودی به مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شامل 35 نفر آموزگار و 8 نفر دبیر می شود که 40 نفر نیزجزء نیروهای خروجی می باشند.

وی ادامه داد: در دوره ابتدایی 12 نفر، در دوره دوم متوسطه معادل 320 ساعت و در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش نیز 280 ساعت کسر نیروی موظف وجود دارد که با اعمال تدابیر لازم کسری موجود حل شده است.

زارعی از اجرای دوره های ضمن خدمت خبر داد و گفت: این دوره ها در پایه سوم با 100 نفر در 3 کلاس، در پایه اول دور اول متوسطه با 158 نفر و دوره بدو خدمت نیز با 39 نفر در دو مرحله عمومی و تخصصی در شهریور ماه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال در دوره ابتدایی 6 هزار و 556 نفر دانش آموز در 290 کلاس، در دوره اول متوسطه هزار و 763 دانش آموز در 86 کلاس، در دوره دوم متوسطه 2 هزار و 68 نفر در 90 کلاس و در دوره دوم فنی و حرفه ای و کار دانش 969 نفر در 47 کلاس حضور یابند.

زارعی افزود: سازماندهی نیروی انسانی در دوره های مختلف نیز در حال انجام است و تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس نیز اندیشیده شده است.

آموزش و پرورش زیربنای توسعه و پیشرفت است

معاون فرماندارشهرستان بهار نیز در این شورا با تاكید بر اهمیت ویژه آموزش و پرورش، گفت: این نهاد مقدس زیربنای توسعه و پیشرفت است.

علی اکبر سلطانی راد با اشاره به وسعت فعالیت های شورای آموزش و پرورش، گفت: شورای آموزش و پرورش به عنوان مرجع مهم تصمیم گیری و راهبری در امور مهم نظام تعلیم و تربیت و مورد حمایت جدی مسئولان است.

سلطانی افزود: دانش آموزان بهاری استعدادهای علمی بی‌نظیری دارند که همه باید در راستای به فعلیت رسیدن این پتانسیل ها تلاش کنند تا بسترهای مناسب برای شکوفایی این توانمندی ها فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بهاردر این شورا اظهار داشت: در راستای اجرای طرح روستا مرکزی 18 سرویس برای دانش آموزان استثنایی و 40 سرویس برای دانش آموزان عادی در نظر گرفته شد.

علی اصغر بهمنی افزود: احداث سرویس بهداشتی در 21 مدرسه با 34 چشمه سرویس و تفکیک سرویسهای بهداشتی در 24 مدرسه مختلط با 116 چشمه سرویس، از دیگر اقدامات بوده است.

وی از توزیع کتب درسی توسط عاملین مجاز توزیع از 15 شهریور ماه سال جاری خبر داد و گفت: در راستای تعمیر و تجهیز مدارس از ظرفیت مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز، شورای اسلامی روستا و دهیاران، شورای اسلامی شهرها، مدیریت آموزش و پرورش و طرح هجرت استفاده شده است.

بهمنی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح هجرت سال جاری، اظهار داشت: در طرح هجرت دانش آموزی برنامه های فرهنگی حین اردو و برنامه های عمرانی شامل دیوار نویسی، نقاشی مدارس، تعمیرات مدارس و برنامه های فرهنگی پایان اردو ادر حال اجرا است.

وی اضافه کرد: در طرح هجرت دانشجویی نیز برنامه های فرهنگی در روستاها و برنامه های عمرانی در مدارس روستایی با همکاری آموزش و پرورش بهار صورت گرفته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بهار نیز در این شورا با اشاره به فعالیت های تابستانی این مجموعه ، گفت: در فصل تابستان کلاسهای مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، تفریحی و سازندگی در شهرستان بهار فعال بوده است.

سید رضا موسوی افزود: برگزاری اردوهای متمرکز استانی و اردوهای بنیاد علوی نیز از مهمترین برنامه های اجرا شده است.

وی در پایان اضافه کرد: برگزاری کلاسهای طرح هجرت، جشن نیمه شعبان و برگزاری هفت محفل انسی با قرآن با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری، کمیته امداد و بسیج نیزاز دیگر اقدامات مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در تابستان سال جاری است.