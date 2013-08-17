تصویب طرح کریدور تجاری چین و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز ، در حالیکه تنها یک ماه از سفر نخست وزیر پاکستان به پکن و امضای 8 توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی می گذرد، نواز شریف در نشستی که با هدف گفتگو درباره مسیر جدید ارتباطی چین با بندر گوادر پاکستان برگزار شد، طرح کریدور تجاری میان دو کشور را تصویب کرد که پاکستان را به چین و کشورهای آسیای مرکزی متصل می کند.

این کریدور تجاری از گذرگاه "خنجر آب" آغاز و به بزرگراه لاهور- کراچی و گوادر ختم می‌ شود و کار حفاری تونل در مسیر‌های کوهستانی "بابو سر"، احداث یک مسیر جدید به سمت اسلام‌ آباد، مرمت مسیر های ارتباطی لاهور و احداث بزرگراه "مظفر‌آباد" در کشمیر تحت کنترل پاکستان به شرکت‌ های چینی واگذار شده است.

وزیران اقتصاد، برنامه ریزی و توسعه،اطلاعات، راه آهن، معاون نخست وزیر و دیگر مقامات پاکستانی در این نشست حضور داشته و درباره مسیر کوتاهتر و جایگزین این کریدور در امتداد بزرگراه قراقورم گفتگو کردند.

احداث بزرگراه قراقورم در منطقه "گیلگت و بلتستان" پاکستان و نیز احداث پروژه‌های جدید در "بندر گوادر" در ایالت بلوچستان که مرز چین را به این بندر وصل می‌کند، از توافقات شریف با مقامات چینی در سفر ماه گذشته به پکن بود.