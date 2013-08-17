به گزارش خبرنگار مهر، پذيرش دوره کارداني فني و دوره کارداني حرفهای مهرماه 1392 در 282 رشته، 3830 كد رشته محل، 592 مركز آموزش علمي كاربردي، 31 استان و 179 شهر در سراسر كشور با ظرفيت جذب 146 هزار نفر از فردا یکشنبه آغاز می شود.
متقاضيان از فردا می توانند به صورت اينترنتي از طريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
پذيرش در دوره کارداني فني و دوره کارداني حرفهای بر اساس معدل كل و نوع ديپلم با توجه به اولويتهاي بومي و غير بومي، سهميه شاغل، آزاد و ايثارگر انجام ميشود و معافيت تحصيلي به پذيرفتهشدگان اين دورهها تعلق ميگيرد.
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