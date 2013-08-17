راهنمای وجود و زمان هایدگر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما دربردارنده 7 فصل است که هر فصل توسط متفکران و متخصصان آرای هایدگر به نگارش درآمده است.

این راهنما، مرجع مناسب برای دانشجویانی است که می خواهند با اثر "وجود و زمان" هایدگر و مباحث اصلی آن آشنا شوند.

این راهنما بخش به بخش "وجود و زمان" را مورد بررسی قرار داده است و روال بررسی هم به صورت بخش به بخش بوده است.

این اثر با عنوان "راهنمای کمبریج درباره وجود و زمان" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

مارتین هایدگر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان در قرن بیستم است. وی سال 1976 چشم از جهان فروبست و این در حالی بود که در این زمان او یکی از مهمترین و جنجالی ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به شمار می‌رفت.

بسیاری از شاگردان او از جمله میشل فوکو، ژاک دریدا ، ژان پل سارتر ملهم از آرای او بودند. باید توجه داشت که بسیاری از شاگردان وی فیلسوفان مطرحی در آینده شدند.

از مهمترین کتابهای او در فلسفه کتاب "هستی و زمان" است. هایدگردر این کتاب به نقد تاریخ فلسفه غرب که به تعبیر او همان تاریخ متافیزیک است، پرداخته و در پی طرح افکندن هستی‌شناسی تازه‌ای است که خود آن را هستی‌شناسی بنیادین می‌خواند.



از نظر او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از وجود است.