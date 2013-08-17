راهنمای وجود و زمان هایدگر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما دربردارنده 7 فصل است که هر فصل توسط متفکران و متخصصان آرای هایدگر به نگارش درآمده است.
این راهنما، مرجع مناسب برای دانشجویانی است که می خواهند با اثر "وجود و زمان" هایدگر و مباحث اصلی آن آشنا شوند.
این راهنما بخش به بخش "وجود و زمان" را مورد بررسی قرار داده است و روال بررسی هم به صورت بخش به بخش بوده است.
این اثر با عنوان "راهنمای کمبریج درباره وجود و زمان" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
مارتین هایدگر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان در قرن بیستم است. وی سال 1976 چشم از جهان فروبست و این در حالی بود که در این زمان او یکی از مهمترین و جنجالی ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به شمار میرفت.
بسیاری از شاگردان او از جمله میشل فوکو، ژاک دریدا ، ژان پل سارتر ملهم از آرای او بودند. باید توجه داشت که بسیاری از شاگردان وی فیلسوفان مطرحی در آینده شدند.
از نظر او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از وجود است.
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