  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

آغاز اکران جهانی "داستان زمستان" از فوریه سال 2014

آغاز اکران جهانی "داستان زمستان" از فوریه سال 2014

فیلم جدید آکیوا گلدزمن در مقام کارگردان با بازی ویل اسمیت، جنیفر کانلی، کالین فارل، راسل کرو و جسیکا براون فیندلی سال آینده به سینماها می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم "داستان زمستان" کمپانی برادران وارنر روز 14 فوریه 2014 راهی پرده‌های بزرگ آمریکا می‌شود. استودیو برادران وارنر دیروز مصادف با 16 آگوست تاریخ اکران این فیلم را اعلام کرد.

"داستان زمستان" فیلمی درام درباره دزدی به نام پیتر لیک (کالین فارل) است که شیفته دختری در حال مرگ (جسیکا براون فیندلی) می‌شود. راسل کرو و جنیفر کانلی هم در این فیلم که در نیویورکی خیالی رخ می‌دهد، نقش‌آفرینی می‌کنند.

این فیلم که اولین تجربه کارگردانی فیلمنامه‌نویس برنده اسکار؛ آکیوا گلدزمن است توسط برادران وارنر و ویلج رودشو پخش می‌شود.

همچنین گلدزمن کار تهیه‌کنندگی فیلم را با کمک مارک پلت (بران)، مایکل تدروس (شرلوک هولمز) و تونی آلارد (رقص بچه) بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 2117058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها