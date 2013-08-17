آغاز اکران جهانی "داستان زمستان" از فوریه سال 2014

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم "داستان زمستان" کمپانی برادران وارنر روز 14 فوریه 2014 راهی پرده‌های بزرگ آمریکا می‌شود. استودیو برادران وارنر دیروز مصادف با 16 آگوست تاریخ اکران این فیلم را اعلام کرد.

"داستان زمستان" فیلمی درام درباره دزدی به نام پیتر لیک (کالین فارل) است که شیفته دختری در حال مرگ (جسیکا براون فیندلی) می‌شود. راسل کرو و جنیفر کانلی هم در این فیلم که در نیویورکی خیالی رخ می‌دهد، نقش‌آفرینی می‌کنند.

این فیلم که اولین تجربه کارگردانی فیلمنامه‌نویس برنده اسکار؛ آکیوا گلدزمن است توسط برادران وارنر و ویلج رودشو پخش می‌شود.

همچنین گلدزمن کار تهیه‌کنندگی فیلم را با کمک مارک پلت (بران)، مایکل تدروس (شرلوک هولمز) و تونی آلارد (رقص بچه) بر عهده خواهد داشت.