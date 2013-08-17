مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحيه یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در کردستان صبح امروز با حضور جمعي از چهره هاي ادبي و مسئولان استان در سنندج برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور گفت: زمینه برای شکوفایی شاعران کرد باید فراهم شود.

علیرضا قزوه اظهار داشت: امسال یازدهمین دوره از جشنواره شعر و داستان جوان سوره را در حالی برگزارمی کنیم که ادیب پیشکسوت و توانای کشورمان مرحوم امیرحسین فردی در میان ما نیست و سال گذشته در این گونه برنامه های ادبی حضور جدی داشتند.

وی از حوزه هنری به عنوان جدی ترین پایگاه ادبی کشور نام برد و افزود: ادبیات ما وامدار جوانان کشور است و باید در راستای رشد و تعالی آن تلاش کنیم.

همچنین رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: این جشنواره شامل بخش های مختلفی از جمله داستان کوتاه بزرگسالان، داستان بلند بزرگسالان، داستان کوتاه کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، شعر نو نیمایی و آزاد، شعر کلاسیک و ترانه و سرود است.

امین مرادی یادآور شد: یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره موضوعاتی چون جوانان و حول محورهای ارزشی، محورهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی، دفاع مقدس و مقاومت، بیداری و اخوت اسلامی، فرهنگ و تمدن و عدالت و پیشرفت در سطح ملی را در بر می‌ گیرد.

همچنین در این مراسم از سه شاعر كرد "عبدالرحمن شرفكندی"، "عـمـر صالحـی صاحـب" و "ﺷﺎھﺮخ اوراﻣﯽ" با حضور خانواده های آنها تجلیل و تقدیر شد.