مسجد امام حسن مجتبي(ع) پدافند هوايي ارتش در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مراسم افتتاح مسجد امام حسن مجتبي(ع) پدافند نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با حضور جمعي از مسئولان كشوري و لشكري در مشهد برگزار شد.

امير عبدالله رشادتي فرمانده منطقه پدافند هوايي شمالشرق امام رضا(ع) با تقدير از واحد رزمي مهندسي منطقه و پشتيباني قرارگاه منطقه شمالشرق ارتش بيان كرد: شروع عمليات ساخت مسجد امام حسن مجتبي(ع) از دوسال قبل آغاز شد.

وي افزود: متراژ مفيد اين مسجد هزار و 400 متر است كه قسمت شبستان و مصلي آن 750 متر و اين مسجد مجهز به سيستم هاي آب گرم و سد و همچنين سرويس هاي بهداشتي خوبي است.

حجت الاسلام محمد علي آل هاشم رئيس عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اهميت ساخت مسجد اظهار كرد: اسلام به ساختن اماكن فرهنگي بويژه مسجد عنايت ويژه اي دارد.

وي افزود: پيامبر اسلام(ص) نخستين گامي كه در آماده سازي مدينه نبوي برداشتند تاسيس مسجد به عنوان پايگاه ارتباط با خدا و خلق خدا و مركز رسيدگي به امور دنيا و آخرت مردم بود.

حجت الاسلام آل هاشم تاسيس مسجد را از مصاديق روشن باقيات و الصالحات دانست و ياد آور شد: آنچه از كارها و نيكي هاي مومن پس از مرگش محسوب خواهد شد ساختن مسجد است.

گفتني است در پايان اين مراسم از امير عبدالرضا حسيني، امير رشادتي، حجت الاسلام قاضي و سروان ياسر پورفتحيان از فعالان ساخت مسجد امام حسن مجتبي(ع) تقدير بعمل آمد.