وجود یک کتاب به ازای هر سه شهروند در کتابخانه های گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران کتابخانه ها افزود: این درحالیست که وضع مطلوب وجود حداقل دو نسخه کتاب برای هر شهروند در کتابخانه ها است.
وی با تاکید بر تروج فرهنگ اهدای کتاب یادآورشد: اهدای کتاب کمبود منابع موجود در کتاخانه ها را تامین می کند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی کتابخانه های عمومی عنوان کرد: تعداد شركت كنندگان استان گلستان سه ماهه نخست سال جاري تعداد 12هزار 118 نفر است.
علوی افزود: مسابقات كتابخواني در دو قسمت مكتوب و آنلاين در حوزه هاي متنوعي شامل نقدنويسي، خلاصه نويسي، چكيده نويسي، نقاشي، جدول كتابشناسي، گويا، باتوجه به ذائقه مطالعاتي اقشار مختلف، و با معرفي منابع فاخر در موضوعات گوناگون به صورت ماهيانه برگزار مي شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان افزود: در سه ماهه نخست سال جاري 12هزار 118 نفر در مسابقات متنوع فرهنگي شركت كرده اند كه ميانگين روزانه شركت كنندگان 134 نفر است.
بیش از 70 کتابخانه در گلستان فعالیت دارد.
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