اصفهان نیازمند طرح جدید و جدی تأمین آب شرب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طرفه پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: طرحهای اول، دوم و سوم تونل کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان از جمله طرحهای زیربنایی برای زاینده رود بوده و مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای عملیاتی کردن طرح بهشت آباد نیز اعتبار لازم اختصاص یافته است، بیان داشت: قرار داد این تونل در سال 1391 بسته شده است.
مدیر عامل سازمان آب منطقهای اصفهان ادامه داد: برای پیش برد طرح بهشت آباد، فروش اوراق مشارکت آغاز و سهمیه ارزی نیز در اختیار پیمانکار قرار داده شده است.
وی افزود: با توسعه شهری و حتی طرحهای از قبل برنامهریزی شده نیز اصفهان در حال حاضر برای برطرف کردن مشکل آب شرب، نیاز به طرحهای جدید دارد.
طرفه تأمین آب، انتقال آب، مدیریت مصرف و همچنین میزان تقاضا را در مقوله آب اصفهان بسیار مهم دانست و گفت: برای تغیین قیمت واقعی سهم آب صنایع بزرگ، تلاش و حمایت همهجانبه شورای شهر را میطلبد.
وی در مورد تونل سوم کوهرنگ اظهار داشت: تنها 13 متر از ساخت این تونل باقی مانده اما نمیتوان تاریخ دقیق راهاندازی آن را مشخص نمود.
بارندگیهای شدید هم، جوابگوی نیاز آبی اصفهان نخواهد بود
معاون برنامه ریزی سازمان آب منطقهای اصفهان نیز ضمن اعلام کاهش شدید سرانه آب زایندهرود نسبت به گذشته اظهار داشت: دولت جدید باید برطرفکننده نیازهای واقعی استان باشد.
علی اصلانی گفت: قدرمت سازمان آب منطقهای برای دریافت عوارض سه درصدی صنایع در همینجا بسته شده و از این به بعد نیازمند حمایتهای خوب شورای اسلامی شهر هستیم.
به گزارش مهر، با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان، افزایش عوارض آب بهای مصرفی بسته به قیمت منطقهای تصویب شد.
نظر شما