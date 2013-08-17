نفوذ هكرهاي كلاه سفيد به 41 سايت

به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد سيد علي ميراحمدي با اعلام اين مطلب به تشريح جزييات آن پرداخت و گفت: با کنترل و رصد فضاي مجازي توسط متخصصان پليس فتا مشخص شد، وب سايت هاي استاني مورد حمله هکري واقع شده است. با توجه به حساسيت موضوع تيم ويژه اي براي شناسايي عامل يا عاملان هک و نفوذ به سايت ها و وب سايت هاي استاني با هدف تامين امنيت در فضاي مجازي تشکيل شد.

وي افزود: تيم ويژه پليس فتا با اقدامات فني خود در لايه هاي پنهان شبکه هاي اجتماعي و با استفاده ازکليه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري موفق به شناسايي دو هکر نوجوان شدند.

رییس پلیس فتا سمنان با اشاره به ضرورت دستگيري سريع متهمان و کشف تجهيزات آنان بيان داشت: پس از تشکيل پرونده و اخذ دستور قضايي، هر دو متهم دستگير و کليه تجهيزات رايانه اي آنان توقيف و براي بررسي فني به آزمايشگاه ادله ديجيتال منتقل شد.

ميراحمدي با بيان اينكه متهمان در بازجويي هاي مقدماتي منکر هرگونه اقدام مجرمانه اي بودند، تصريح كرد : اما پس از ارايه شواهد و اسناد از سوي ماموران پليس، به هک بيش از 41 وب سايت اعتراف كردند.

وي گفت: متهمان قصد تخريب يا اقدام خرابکارانه اي نداشته بلكه به دنبال معرفي و شناساندن خود در فضاي مجازي بودند.

سرگرد ميراحمدي با توصيه به كاربران فضاي مجازي و تاكيد بر افزايش ضريب امنيتي در اين فضا، خاطرنشان كرد: برخورد قاطع با مجرمان سايبري كه نقش مهمي در رشد شاخصه هاي امنيتي در اين فضا دارد، از مهمترين اهداف پليس فتا است.

