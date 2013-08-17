840 دانش آموز در طرح ملی "دادرس" در کرج آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموز آماده برای روزهای سخت "دادرس"، عنوان طرحی است که طی تفاهم نامه ای بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اسفند ماه سال گذشته منعقد شد.

طرح ملی "دادرس" با هدف آموزش، ترویج فرهنگ ایمنی و توسعه مهارت های امدادی در چامعه با هدف دستیابی به جامع ایمن و کاهش تلفات و ضایعات ناشی از وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی با همکاری آموزش و پرورش و امور جوانان جمعیت هلال احمر استان های کشور در برخی مدارس راهنمایی اجرا شده است.

در استان البرز نیز معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان و امور جوانان جمعیت هلال احمر پس از انعقاد تفاهم نامه، اجرای طرح ملی "دادرس" را در 60 آموزشگاه راهنمایی در چهار منطقه آموزش و پرورش شهرستان کرج از اسفند ماه سال گذشته آغار کردند که حاصل آن آموزش 840 دانش آموز دختر و پسر در مقطع راهنمایی است.

قبل از اجرای کامل این طرح در مدارس کمیته ای تحت عنوان کمیته مدیریت بحران ناشی از سوانح تشکیل شده که در آن مدیر مدرسه، رابط هماهنگ کننده و 15 دانش آموز دوره ای توجیهی را گذرانده اند.

آماده برگزاری طرح دادرس در کل استان هستیم

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح ملی "دادرس" اظهار داشت: دانش آموزان در این طرح راهکارهای مقابله با حوادث و کاهش خطرات ناشی از آن را آموزش می بینند.

فرشید علیزاده با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیت های این طرح حضور یک فرد آموزش دیده در هر خانواده است، گفت: دانش آموزان پناه گیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، تریاژ مقدماتی، حمل مسدوم، علائم حیاتی پایه، پانسمان، بانداژ و آتل بندی، چادر زنی و اطفاع حریق را آموزش دیده اند.

وی ادامه داد: همچنین به همه مدارس مجری این طرح در پایان دوره گواهی نامه رسمی تشکیل تیم امداد و نجات به امضا مشترک رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان کرج اعطا می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز به برگزاری رقابت های شهرستانی و استانی این طرح اشاره کرد و گفت: با برگزاری رقابت های شهرستانی از هر منطقه دو تیم به مرحله استانی راه پیدا کردند.

علیزاده با بیان اینکه رقابت های استانی ویژه پسران برگزار شده است و دختران نیز 28 مرداد ماه جاری به یکدیگر به رقابت می پردازند، تصریح کرد: یک تیم از پسران و یک تیم از دختران به رقابت های کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: مدت تفاهم نامه منعقد شده یک ساله بوده است اما ما در استان البرز با شرط فراهم بودن امکانات از سوی آموزش پرورش و جمعیت هلال احمر آمادگی برگزاری طرح را در تمامی مدارس مقطع راهنمایی را داریم.