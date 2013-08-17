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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

مقدم به مهر خبر داد:

تحصیل 1500 دانشجو در مراکز آموزشی خانه کارگر اردبیل

تحصیل 1500 دانشجو در مراکز آموزشی خانه کارگر اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر خانه کارگر استان اردبیل از تحصیل هزار و 500 دانشجو در مراکز علمی کاربردی خانه کارگر اردبیل خبر داد.

مرتضی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد در دو مرکز علمی کاربردی اردبیل و پارس آباد تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه دو هزار و 500 دانشجو تاکنون در این دو مرکز فارغ التحصیل شده اند، اضافه کرد: رشته های تحصیلی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود.

به گفته مقدم 14 هزار نفر کارگر در خانه کارگر استان اردبیل ساماندهی شده اند.

دبیر خانه کارگر استان با تاکید به اینکه این انجمن مهمترین تشکل صنفی کارگران استان است، اضافه کرد: ساماندهی کارگران موجب می شود در پیگیری مطالبات این گروه نظم و نظام بیشتری اعمال شود.

کد مطلب 2117075

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