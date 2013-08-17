حمایت از شاعران و ادیبان کرد از رسالت های حوزه هنری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره سراسری شعر و ادبیات سوره در استان کردستان اظهار داشت: این جشنواره شامل بخش های مختلفی از جمله داستان کوتاه بزرگسال، داستان بلند بزرگ سال، داستان کوتاه کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، شعر نو نیمایی و آزاد، شعر کلاسیک و ترانه و سرود است.

وي افزود: این جشنواره تنها جشنواره اختصاصی با موضوع جوانان و حول محورهای ارزشی، محورهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی، دفاع مقدس و مقاومت، بیداری و اخوت اسلامی، فرهنگ و تمدن و عدالت و پیشرفت در سطح ملی برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بیان کرد: با عنایت به توجه ویژه مقام معظم رهبری به این مقولات این جشنواره از ارزش و جایگاه والایی برخوردار باشد.

مرادی یادآور شد: برای اولین بار در طول 10 دوره برگزاری جشنواره بخشی ویژه با عنوان نگاه به ادبیات بومی یعنی شعر و داستان کردی اختصاص پیدا کرد، که این مهم نشات گرفته از تاکید مقام معظم رهبری در توجه به زبان کردی طی سفر تاریخی خود به استان کردستان است.

وی این جشنواره را فرصت مناسبی برای معرفی بزرگان فرهنگ و هنر کردستان دانست و ادامه داد: در این جشنواره از چند نفر از بزرگان ادب و هنر تجلیل به عمل می آید و زمینه معرفی سراسری این بزگواران بیش از پیش فراهم می شود.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: دربخش داستان کوتاه 316 اثر، بخش ترانه 60 اثر، داستان کودک 69 اثر، شعر کلاسیک 329 اثر، شعرنیمایی 270 اثر، شعرکودک 62 اث و بخش ویژه که به شعر و داستان کردی اختصاص داشته (شعر کودک دو، شعرنو 38 ، شعر کلاسیک 10 و داستان بلند پنج اثر) به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مرادی ازجشنواره یازدهم به عنوان یکی از جشنواره هایی نام برد که به کیفیت بخشی آثارتوجه ویژه دارد و اظهار داشت: در جشنواره های گذشته، هنرمندان جوان می توانستند هر تعداد آثاری را که می خواستند ارسال کنند ولی ما در این دوره، پالایش و کیفیت آثار را به عهده شرکت کنندگان گذاشتیم و آنان می توانستند در بخش شعر شش اثر و در بخش داستان سه اثر را ارسال کنند و آثاری که به دبیرخانه ارسال شده بود به لحاظ کیفی نسبت به ادوار گذشته از یک ویژگی ممتازتری برخوردار بوده است.

گفتنی است این جشنواره به مدت دو روز در سینما بهمن سنندج برگزار می شود و در پایان این مراسم از "عبدالرحمن شرفکندی" مشهور به ماموستا هه ژار، "شاهرخ هورامی" و "ماموستا عمر صالحی صاحب" سه نفر از اديبان برجسته ادبيات كردي تجلیل شد.