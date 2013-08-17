اپرا لولو خورخوره نیست/ تدارک یک اپرای بزرگ به زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قضات سرپرست و مدیر اجرایی آنسامبل اپرای تهران در ابتدای این نشست که ظهر امروز شنبه 26 مرداد برگزار شد، تاکید کرد: این اثر که در واقع تمدید اپرای کمدی جیانی اسکیچی (Gianni Schicchi) اثر جیاکومو پوچینی (Giacomo Puccini) بود با اعمال برخی از تغییرات و امکانات اجرایی در تالار وحدت میزبان علاقه‌مندان اپرا خواهد بود. البته این اجراها آخرین سری از برنامه هایی است که ما از این اپرا در ایران خواهیم داشت.

جای خالی موسیقی کلاسیک در ایران به شدت احساس می‌شود

قضات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیان تاریخچه ای از حضور خود در ایران برای اجرا و خوانندگی آثار موسیقی کلاسیک اشاره کرد و گفت: اولین اجرای من به حدود 9 سال پیش برمی‌گردد که به رهبری استاد علی رهبری در یکی از سمفونی‌های بتهون به عنوان سولیست حضور داشتم که این اجرا با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد که البته بعد از این اجرا بود که حضور من در ایران ادامه پیدا کرد و تا کنون نیز ادامه دارد.

وی افزود: در مدتی که از اتریش به ایران برای اجرا و یا برگزاری کارگاه‌های آموزشی سفر می کردم به من ثابت شد که جای خالی آواز کلاسیک در ایران به شدت احساس می شود به همین جهت از آن زمان دوست داشتم کاری در ایران اجرا شود که بتواند به سهم خود جای خالی موسیقی کلاسیک ایرانی در موسیقی کشورمان را پر کند که خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که اپرای "جان اسکیچی" پوچینی را در ایران اجرا کنم.

این موزیسین درباره دلایل انتخاب این اپرا خاطرنشان کرد: دوست داشتم کاری که برای اولین بار قرار است در شکل و شمایل یک اپرای واقعی اجرا شود برای تماشاگر باورپذیر باشد از این جهت تلاش کردم با انتخاب یک اپرای کمدی که به فرهنگ سرزمین ما هم نزدیک است نسبت به تولید این اثر که از 29 تیر ماه سال 90 آغاز شد، اقدام کنم.

قضات با اشاره به استقبالی که اعضای ایرانی گروه برای حضور در تمرینات اپرا داشتند، خاطرنشان کرد: محتوای داستان برای تماشاگر ایرانی این اپرا کاملا قابل لمس خواهد بود، ضمن اینکه اتفاقات غیر مترقبه ای در بین اجرای اثر می افتد که من اصلا تصمیم نگرفتم که از ترجمه بالانویس و یا زبان فارسی برای تفهیم مطالب اجرا استفاده کنم چراکه دوست داشتم پاسخگوی تماشاگر با همان زبان ایتالیایی اثر باشم.

تلاش برای احیای اپرای تعطیل شده در ایران

این خواننده موسیقی کلاسیک خاطرنشان کرد: تمام سعی و انگیزه من این است که بتوانم اپرای تعطیل شده در ایران را دوباره به حال و روز خود برگردانم. اینکه می گویم منظورم انگیزه فردی نیست بلکه این دغدغه تلاشی است که از سوی یک هنرمند فعال اپرا عنوان می شود. ما این بار قصد داریم اپرایی را به تماشاگر نشان دهیم که به معنا و مفهوم واقعی کلمه اپراست. هنری که در طی این سالها به شدت در حق آن اجحاف شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها آهنگسازانی می آیند و کارهایی را به عنوان اپرا به تماشاگر معرفی می کنند که با واقعیت کلمه اپرا نزدیک نیست. به همین خاطر من آمده ام تا نسبت به معرفی یک اپرای استاندارد و با کیفیت که آهنگسازان برجسته دنیا در نوشته هایشان به آن اشاره می کردند به سهم خود تلاشی کنم.

قضات در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به مشکلاتی که برای اجرای اپرا در ایران وجود دارد، تصریح کرد: تلاش برای احیا و تربیت تماشاگر اپرا یکی از مهم ترین هدف های من در برای حضور در ایران است اما دوست دارم در این راه دیگر دغدغه صدور مجوز نداشته باشم. من دوست دارم دولت برای محیا کردن امکانات سخت‌افزاری و دعوت از خوانندگان خارجی اپرا برای آموزش این هنر ارزشمند که به نوعی محل تلاقی همه هنرهاست با من همکاری کند. ما باید باور کنیم که اپرا لولو خورخوره نیست که بخواهیم از آن بترسیم. اپرا هنری است که می تواند در موسیقی و حتی نمایش ایران دارای جایگاه ویژه ای شود.

برای جذب مخاطب به هر ترفندی دست نمی زنیم

سید علی میر محمدی مدیر تولید این پروژه موسیقایی نمایشی هم در این نشست گفت: در ابتدا لازم است به یک نکته اشاره کنم و آن ابراز امیدواری از دولت تدبیر و امید آقای روحانی است که دوست داریم با حضور خود باعث حل مسائل کلیدی حوزه فرهنگ و هنر باشند. دوست ندارم سیاسی صحبت کنم اما باید بگویم متاسفانه در دولت قبلی رصد نکردن افراد برجسته حوزه فرهنگ و هنر یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که اهالی فرهنگ به شدت با آن درگیر بودند و مشکل نگاه شخصی و سلیقه ای به مسائل فرهنگی هنری یکی از معضلاتی بود که اتفاقات خوبی را در این عرصه فراهم نیاورد.

وی افزود: نگاه ما به دولت تدبیر و امید این است که بتواند بنا به رسالت اجتماعی و فرهنگی که بر عهده دارد رونق دوباره ای را عرصه فرهنگ و هنر اضافه کند که توجه به موسیقی و مشکلات پیرامون آن یکی از رسالت‌هاست که امیدواریم در این دولت شاهد رونق آن باشیم.

میرمحمدی با اشاره به اجرای اسفندماه آنسامبل اپرای تهران در اسفند ماه سال گذشته خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری از مخاطبان موسیقی آشنایی چندانی با این گونه موسیقی نداشتند اما در اجرای گذشته گروه شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی آنها بودیم که با ورود به تالار تازه متوجه می شدند که برای دیدن چه کار متفاوت و جذابی وارد سالن شده اند. به همین جهت ما تصمیم گرفتیم با اعمال یکسری تغییرات جزیی چند اجرا هم در سال 92 داشته باشیم که خوشبختانه با موافقت مسوولان مواجه شدیم.

مدیر عامل موسسه هامین گستر آریا ادامه داد: اکثر هنرمندانی که در این اجرا ما را همراهی می‌کنند دانشجویانی هستند که در دانشگاه‌ها و کالج‌های موسیقی اروپا مشغول تحصیل هستند بنابراین گردآوری این گروه با شرایطی که به آن اشاره کردم بیش از حد تصور برای ما دشوار بود اما با توجه به اینکه این اجراها آخرین اجرای ما از اپرای جیانی اسکیچی در ایران است انگیزه داشتیم که به بهترین شکل ممکن در خدمت مخاطبان ایرانی باشیم.

میر محمدی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این کار نقطه عطفی در موسیقی و تئاتر کشورمان است که می تواند مخاطبان را با یک اثر جذاب و متفاوت آشنا کند. البته ما درخواست هایی از هادی قضات داشتیم که برای حضور در ایران برای اجرای برنامه این چنینی باز هم با ما همکاری کند. حتی محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و بسیاری از بزرگان موسیقی که اسفند ماه شاهد اجرای این اثر بودند اصرار داشتند که این کارها دوباره روی صحنه برود. این در حالی است که ما مذاکراتی هم با قضات داشتیم که در آینده نزدیک کار ملی با زبان فارسی را در ایران اجرا کنند.

مدیر تولید آنسامبل اپرای تهران در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد: متاسفانه فضای موسیقی کشور فضای هدایت و علاقه مندی مردم به موسیقی عامه پسند است که البته در جایگاه خود برای همه قابل احترام و فراموش نشدنی است اما دغدغه ما به عنوان بخش خصوصی پر کردن خلاهای موجود در موسیقی است که فراموش کردن و بی توجهی آن اتفاقات بدی را برای موسیقی کشورمان فراهم می کند.

وی ادامه داد: اگر چه در روزگاری هستیم که بیشتر اسپانسرها و موسسات معتبر حوزه موسیقی به دنبال عقد قرارداد با خوانندگان و ستارگان موسیقی پاپ هستند اما ما دوست نداریم از این فضایی که در آن قرار گرفتیم خارج شویم و البته به هر ترفندی هم حاضر به جذب تماشاگر نیستیم چرا که معتقدیم این گونه کارها مخاطب خاص خود را دارد. شاید ناشناخته باشیم اما پروژه های مهم بعدی ما به طور حتم از این گروه شکل و شمایل جدیدی را به موسیقی ایران معرفی خواهد کرد.

آنسامبل اپرای تهران به سرپرستی و کارگردانی هادی قضات و مدیریت تولید سید علی میرمحمدی 30 و 31 مرداد، 1، 5، 6 و 7 شهریور ساعت 21:30 در تالار وحدت به صحنه می رود.