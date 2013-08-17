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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

علیجانی :

مهلت شرکت در جشنواره ملی علم تا عمل تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره ملی علم تا عمل تمدید شد

تبریز – خبرگزاری مهر : سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی گفت : مهلت شرکت و ثبت نام در جشنواره ملي علم تا عمل تا پنج شهريور تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه عليجاني فرید پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری تصریح کرد: با توجه به استقبال مناسب صاحبان اثر مهلت ثبت نام در این جشنواره تا پنج شهریور تمدید شده و شرکت کنندگان می توانند تا این تاریخ به نشانی  http://festival.isti.ir  مراجعه کرده و کد رهگیری ویژه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد : 60 نفر از برگزیدگان آثار استانی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در تهران شرکت داده می شوند.

علیجانی با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره گفت : به برگزیدگان این جشنواره که اواسط مهرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود، طرح‌های برتر تسهیلاتی در قالب وام‌های قابل توجه بانکی اعطا خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگی های طرح های ارسالی به این جشنواره گفت : دارا بودن مشتری مشخص و از پیش تعیین شده در قالب تعهد خرید یا پیش خرید، برخورداری از چشم انداز روشن در امر صادرات تولیدات دانش بنیان، اعلام نتیجه مثبت ارزیابی ها از سوی مراجع ذی صلاح، حائز بودن مسیر مطمئن برای رسوخ در بازار مصرف، تاثیرگذاری در رفع نیازهای فن آورانه مورد تحریم دشمن، همراستایی با طرح هدفمندی یارانه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و اثربخشی اجتماعی از طریق ترویج معنویت و اخلاق گرایی، از ویژگی های طرح های ارسالی برای شرکت در چهارمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل به شمار می رود .

 

کد مطلب 2117083

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