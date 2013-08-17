117 طرح عمراني و توليدي در قروه افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رسول شیخی زاده در جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دولت در شهرستان قروه اظهار داشت: بهره برداری از 56 واحد مسکونی ولایت، 44 طرح کشاورزی و دامپروری، چهار طرح آبرسانی روستایی، سه طرح بهداشتی و درمانی، پنج طرح آب و فاضلاب شهری، یک‌ طرح صنعتی و چهار طرح فاضلاب روستایی و ساختمان دهیاری از جمله پروژه هایی است که همزمان با هفته دولت در این شهرستان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها در مجموع 112 میلیارد و 238 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: طرح های یاد شده برای 56 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی و تثبیت شغل 56 نفر دیگر را نیز در برخواهد داشت.

فرماندار قروه بهره برداری از این طرح ها را زمینه ساز رونق و شکوفایی و توسعه بیش از پیش منطقه عنوان کرد.

شیخی زاده از هفته دولت به عنوان فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی درباره خدماتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دولت های مختلف نام برد و ادامه داد: این امر از مهمترین منویات مقام معظم رهبری است که همه باید خود را ملزم به انجام آن بدانند.

وی با اشاره به آغاز به کار دولت یازدهم با رویکردی جدید، یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی، اصل مهم حفظ دستاوردهای انقلاب است و تغییر دولت ها هیچ خللی در این اصل وارد نکرده است.

فرماندار قروه خدمت صادقانه و متعهدانه به مردم را رمز ماندگاری دولت خدمتگزار شهیدان رجایی و باهنر دانست و بیان کرد: امروز هر مسئولی که می خواهد خدمتگزار واقعی مردم باشد، به این شهدای عزیز تاسی می جوید.

شیخی زاده صداقت، اخلاص و نیت پاک را از مهمترین مولفه های خدمتگزاری به مردم برشمرد و گفت: همه مسئولان به نوعی از این مولفه ها برخوردارند و همین رمز موفقیت دولت مردان جمهوری اسلامی است.

56 واحد مسکونی طرح ولایت در قروه به بهره برداری می رسد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قروه از بهره برداری از 56 واحد مسکونی طرح ولایت، همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبرداد.

مسلم قادری اظهار داشت: در سفر مقام معظم رهبری، مصوبه احداث 80 واحد مسکونی برای محرومین به تصویب رسید که با اجرایی شدن آن، 56 واحد در حال حاضر آماده بهره برداری است.

وی اعتبار کلی اجرای این طرح را بالغ بر 28 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: برای پروژه های آماده بهره برداری 196 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قروه با بیان اینکه از اعتبار یاد شده برای اجرای این طرح، هشت میلیارد ریال در قالب مصوب سفر رهبری و 12 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر به متقاضیان ارائه شده است، گفت: هشت میلیارد ریال دیگر نیز از سایر منابع برای اجرایی شدن این طرح اختصاص یافته است.

قادری پیشرفت فیزیکی 24 طرح مسکن ولایت را 65 درصد اعلام کرد و ادامه داد: این تعداد واحد مسکونی نیز تا پایان سال جاری آماده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری، در بخش بنیاد مسکن یادآور شد: در این سفر ارزشمند سه مصوبه با 150 طرح عمرانی برای شهرستان قروه به تصویب رسید که بخش عمده ای از آن اجرایی شده است.