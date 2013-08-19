نادر طالب‌زاده کارگردان سینما، تلویزیون و کارشناس سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که نگارش فیلمنامه "ایرباس" به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر برای آغاز فیلمبرداری پروژه "ایرباس" به دنبال سرمایه‌گذار هستیم و تا زمانی که سرمایه‌گذار مناسب برای ساخت این فیلم سینمایی پیدا نشود، زمان دقیق آغاز فیلمبرداری مشخص نخواهد شد.

وی درباره این موضوع که سعید اسدی هم سال‌ها به دنبال ساخت فیلمی مرتبط با حادثه سقوط ایرباس بوده است و ساخت این فیلم سینمایی را حق خود می‌داند، توضیح داد: ای کاش "ایرباس" را 10 نفر می‌ساختند. سعید اسدی 20 سال پیش به دنبال ساخت این فیلم بود اما تا امروز شرایط برای ساخت این فیلم سینمایی برایش فراهم نشده و ای کاش شرایط ساخت این فیلم سینمایی برای این هنرمند فراهم می‌شد.

دبیر جشنواره فیلم "افق نو" ادامه داد: آن زمان که اسدی پیش نهاد ساخت این فیلم سینمایی را داده بود، ما تمام تلاش خود را کردیم که این فیلم ساخته شود. با مسئولان وقت سینمای ایران در رابطه با قابلیت های فیلمسازی این کارگردان صحبت کردیم تا شرایط ساخت فیلم توسط اسدی را فراهم کنیم، اما این اتفاق رخ نداد.

کارگردان سریال "بشارت منجی" بیان کرد: فیلم هایی از این دست که وقایع تاریخی کشور را به تصویر می کشد تنها نباید یک فیلمساز بسازد بلکه تعداد زیادی از سینماگران باید در زمینه وقایع تاریخی فیلم بسازند. به عنوان مثال این معنا ندارد که برای ماجرای کودتای 28 مرداد تنها یک فیلم ساخته شود، باید فیلم هایی با نگاه های مختلف از سوی سینماگران ساخته شود.

طالب‌زاده درباره انتخاب عوامل خارجی برای ساخت پروژه "ایرباس" گفت: در چنین فیلم‌هایی که باید آمریکایی‌ها را به تصویر کشید اگر از بازیگر ایرانی در نقش آمریکایی‌ها استفاده کنیم، فیلم تبدیل به یک کاریکاتور می شود، به همین دلیل باید برای ساخت چنین فیلم سینمایی از بازیگران و عوامل آمریکایی استفاده کنیم.

تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را بهرام حیدری برعهده دارد و در خبرها آمده است که تاکنون حضور هنرمندانی چون ول کیلمر و شان استون به عنوان بازیگر، پکستون وینترز به عنوان کارگردان مشترک و اسکات فرانک به عنوان مشاور فیلمنامه قطعی شده است.

پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر، از بندر عباس به مقصد دبی در تاریخ 12 تیر ماه 1367 با شلیک موشک هدایت شونده از ناو یواس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده امریکا بر فراز خلیج فار سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین آن که شامل 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک بودند، جان باختند.