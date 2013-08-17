20 میلیاد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان شاهرود نیاز است

امید کهربایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه همه مردم باید با همکاری هم میزان جرائم در جامعه را کاهش دهند افزود: زندانی محصول دادگاه قضایی یا دادگستری نیست بلکه محصول خود خانواده و جامعه است.

وی با بیان اینکه بیشتر مرخصی‌های زندانیان از سوی دستگاه قضا برای زندانیانی با حبس ابد و نیز پایین‌تر صادر می‌شود گفت: بر مبنای بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه به غیر از زندانیان سرقت مسلحانه، باندهای مواد مخدر، قتل و حکم اعدام بقیه زندانیان با شرایط ویژه‌ای به مرخصی می‌روند.

رئیس زندان شهرستان شاهرود تصریح کرد: مدت زمان مرخصی به این زندانیان بین 10 تا 15 روز و حتی یک ماه در نظر گرفته شده است و نظر کمیسیون کارشناسی استان پیشنهادات را برای قوه قضائیه فرستاده و پس از بررسی برا تایید نهایی و صدور دستور عفو به دفتر رهبر معظم انقلاب فرستاده می‌شود که ایشان به مناسبت‌های مختلف از جمله عید فطر به این امر اقدام می کنند.

کهربایی گفت: البته مواردی در 22بهمن به صورت عفو کلی داده شد که برخی از افراد تا سه سال هم حبس داشتند که با شرط گذراندن یک سوم حبس خود، مورد عفو رهبری قرار گرفتند.

وی افزود: برخی تصور می كنند بخشنامه مذكور مشمول تمامی زندانیان می شود، اما باید گفت مجرمانی كه شاكی خصوصی دارند و جرائم آنان سنگین و خطرناك است مشمول این بخشنامه نمی شوند و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه شورای طبقه بندی زندانیان كه ریاست آن را قاضی ناظر زندان بر عهده دارد ملزم شده است لیست افرادی كه مستحق عفو و بخشودگی و یا تخفیف در مجازات هستند را به كمیسیون عفو و بخشودگی معرفی كند كمیسیون عفو و بخشودگی بررسی های لازم در خصوص افراد معرفی شده را انجام خواهد داد و در نهایت افراد تایید شده برای تایید مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود مرخصی می‌روند.

این مسئول در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون 32 نفر زندانی جرائم غیر عمد در شهرستان شاهرود هستند خاطرنشان کرد: برای آزادی این افراد به مبلغ 20 میلیارد ریال نیاز داریم که با مشارکت مردم امیدواریم بتوانیم در جشن هایی مانند گلریزان و دیگر موارد به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کنیم .