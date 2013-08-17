جشنواره شعر کودک و نوجوان شهرستان بهار به علت کمبود اعتبار به همایش تبدیل شد

فتح الله ضابطی احمد ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرار بر این بود که در سال جاری برای اولین بار در استان همدان جشنواره شعر کودک به میزبانی شهرستان بهار برگزار شود، اظهار داشت: با رای زنی های به عمل آمده به علت کمبود اعتبار این جشنواره به صورت همایش یک روزه برگزار خواهد شد.

ضابطی ادامه داد: این همایش که با هدف تقویت بنیه علمی شاعران کودک و نوجوان استان همدان در اواخرشهریورماه برگزار می شود، فرصت مناسبی برای در خشش و شکوفایی شاعران کودک و نوجوانی است که تا کنون آثار خود را مورد ارزیابی قرار نداده اند.

وی افزود: فراهم آوردن زمینه های لازم برای تشویق و ترغیب تمامی شاعران حوزه کودک و نوجوان، ایجاد تحرک و نشاط و ارج نهادن به فعالیت های شاعران این حوزه و همچنین استفاده از اساتید مجرب شعر کودک و نوجوان از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

شاعران بزرگسال همدان می توانند با اشعار کودکانه در همایش شعر کودک و نوجوان شرکت کنند

ضابطی با اشاره به اینکه رده سنی خاصی برای علاقمندان به شرکت در این همایش تعیین نشده است، عنوان داشت: تمامی شاعرانی که اشعاری در حوزه کودک و نوجوان سروده اند می توانند در این همایش شرکت کند.

وی همچنین تاکید داشت: شرکت کنندگان در این همایش باید دقت کنند آثاری را ارسال کنند که در هیچ نشریه و یا جشنواره ای از آن استفاده نکرده باشند.

ضابطی با اشاره به اینکه اشعار ارسالی به همایش باید دارای مضامین کودکانه باشد، اعلام داشت: شاعران علاقمند استان همدان به شرکت در این همایش باید سه اثر از آثار خود را به صورت تایپ شده روی برگه آچاهار تا 15 شهریور ماه به ارشاد اسلامی شهرستان خود ارائه بدهند.

وی افزود: آثار رسیده به دبیر خانه در شهرستان بهار، 48 ساعت قبل از برگزاری همایش توسط داوران استانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در روز برگزاری همایش نیز از آثار برگزیده تجلیل به عمل می آید.

شاعران حوزه کودک و نوجوان شهرستان بهار مهمانان ویژه همایش شعر کودک هستند

رئیس ارشاد اسلامی بهار اظهار داشت: از شاعران فعال و نامی حوزه کودک و نوجوان شهرستان نیز در این همایش به عنوان مهمانان ویژه دعوت به عمل می آید.

ضابطی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه برای برگزاری این همایش به همکاری هنرمندان شهرستان نیاز داریم، عنوان داشت: برای برگزاری برنامه ای متنوع و جذاب و به یاد ماندنی به همکاری هنرمندان حوزه کودک و نوجوان و همچنین کانون پرورشی فکری شهرستان نیاز داریم.